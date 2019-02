Am frühen Samstagabend sind ein Mann und sein siebenjähriger Sohn im Hammer Hauptbahnhof getrennt worden. Die Polizei musste eingreifen.

Der 42-jährige Vater war mit seinem Sohn aus Köln gekommen. Beide wollten in Hamm aussteigen. Der schwerstbehinderte Junge, der in einem Buggy gebunden war, musste miterleben, wie sein Vater es nicht rechtzeitig aus dem Zug schaffte. Dieser fuhr mit dem Vater als unfreiwilligem Fahrgast in Richtung Münster weiter.

Polizisten aus Hannover, die eine Fanreise von Eintracht Braunschweig begleiteten, wurden auf die Situation aufmerksam.

Die Bundespolizei in Hamm kümmerte sich so lange um den Sohn, bis der Vater, der zwischenzeitlich informiert worden war, nach etwa 40 Minuten wieder in Hamm eintraf.