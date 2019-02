In der Schweinehaltung im Münsterland zeichnet sich ein dramatischer Strukturwandel ab. Nach Informationen unserer Zeitung haben in den vergangenen zehn Jahren zwei Drittel aller Sauenhalter in Deutschland ihren Betrieb aufgegeben.

„Die Verlagerung der Tierhaltung ins Ausland schreitet mit großen Schritten voran“, sagte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN), Heinrich Dierkes, auf einer Verbands- Versammlung in Münster. Vor allem in Spanien entstünden im Moment Hunderte Ställe, die den deutschen Betrieben Konkurrenz machen.

Die Aussicht, dass sich dieser Trend umkehrt, ist nicht gegeben – ganz im Gegenteil: Eine Umfrage des ISN unter 839 Agrarunternehmern ergab, dass fast ein Drittel der Schweinemäster ihren Betrieb aufgeben wollen. Als Hauptgründe werden ­dabei die „gesellschaftliche Stimmung“ und die fehlende wirtschaftliche Perspektive für eine Schweinemast made in Germany genannt.

Verlagerung der Nutztierhaltung

Besonders schlecht ist dabei die Stimmung bei den Landwirten in Süddeutschland und bei Betrieben mit eher kleineren Tierbeständen; größere Betriebe mit einer Mindestzahl von 28.000 Plätzen wollen dagegen eher weitermachen. „Der Strukturwandel wird dadurch natürlich noch einmal beschleunigt“, sagt Dierkes.

„Will man in Deutschland eine Schweinehaltung vor Ort oder setzt man auf Fleisch- und Ferkeltransport?“ Schon heute wächst vor allem die Erzeugung in den südlichen Ländern und in Südamerika ­immer stärker – dort sind die Regierungen stark darum bemüht, angesichts der Wirtschaftskrise in den dortigen Regionen die Landwirtschaft zu stärken.