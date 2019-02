Störche kehren ins Münsterland zurück

Wie der Zoo mitteilt, sind bereits in der ersten Februar-Woche die ersten Rückkehrer gesichtet worden, nun würden es täglich mehr. Derzeit stehen nach Angaben des Zoos bereits 40 Paare auf den Horsten und beginnen mit den „Ausbesserungsarbeiten“ an den Nestern.

Im Naturzoo in Rheine ist im Frühjahr und Sommer die wahrscheinlich größte Storchenansammlung in Deutschland ansässig. In der vergangenen Saison wurden 120 nistende Paare gezählt. Ende August waren es inklusive der Jungen über 400 Störche, die sich auf den Weg Richtung Süden machten, berichtet der Zoo.

Die Störche kommen tendenziell immer früher aus ihren Winterquartieren zurück. Foto: Eva Bruns / Naturzoo Rheine

Viele Störche führen mittlerweile gar keinen vollen Zug bis nach Westafrika mehr durch, sondern überwintern in Südeuropa oder sogar in heimischen Gefilden, schildert der Zoo ein verändertes Verhalten der Vögel. Der kürzere Rückweg könne ein Grund dafür sein, dass die Störche tendenziell immer früher in Rheine einträfen. 35 Störche verbleiben nach Zooangaben seit Jahren sogar auch im Winter in Rheine und warten auf die Rückkehr der Artgenossen.

Das Klappern zur Begrüßung des Partners und Kennzeichnung des Nestbesitzes leitet die Paarungszeit ein. Schlupfe von Jungstörchen werden von Mitte März bis Ende April stattfinden.