Jallermann spricht Klartext

Der Elan, den Otti-Botti im Karneval entwickele, der sei wahrlich einzigartig, stellte der Vorsitzende der Karnevalsgesellen, Maximilian Hibbe, in seiner Begrüßung fest. Was in einer Woche in Form von Wagen und Fußgruppen auf den Straßen sichtbar werden wird, zeigte sich am Samstagabend bereits in Wort und Tanz. Bei der Prinzenproklamation war gefühlt das halbe Dorf auf den Beinen, um seinen Prinzen Dominik I. und das Funkenmariechen Martina II. zu bejubeln.

Während einer hochkarätigen Show ließen es die Jecken so richtig krachen. Um die Halle Vollmer brauchte man sich an diesem Abend deswegen aber keine Sorgen zu machen. Sie steht noch. Ob das auch auf lange Sicht so bleiben wird, darüber philosophierten Jallermann und Jallermienchen (Adalbert Willecke und Heinrich Freese) auf köstliche Weise und befürchteten dabei, die Halle müsse in Zukunft womöglich „einer Landebahn für Heinrichs Tauben“ weichen. Die Dorfbewohner würden trauern, „feierten doch Generationen in diesen Mauern“. Wie etwa das Prinzenpaar von 1969, Philipp Lindfeld und Anna Wiedeier. Beifallsstürme erzeugten Willecke & Freese auch mit ihren überaus spitzen Bemerkungen zum Thema Trauerhalle. „Pflegeplätze für Senioren, hatte man sich so gedacht, doch die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Dumm gelaufen, wohl betrogen, eiskalt über´n Tisch gezogen. Dann wenigstens Geld von St. Georg, so hofften alle“, doch auch das sei ein Trugschluss gewesen. Und weiter führte das aus dem Broholt stammende Duo aus: „Das Rathaus suchte in seiner Not ganz unverfroren, Leichenhallenbausponsoren“. Doch da habe Georg Goerdt dann Rot gesehen.

Prinzenproklamation in Ottibotti 2019 1/152 Ein närrisches Feuerwerk brannten die Karnevalisten in Ottmarsbocholt am Samstagabend ab Foto: ure

Conferencier Carsten Schemmer bekam während seiner Begrüßungsrede plötzlich eine SMS „von unserem alten Pastor“, was er zum Anlass nahm, sich diesem Thema etwas ausführlicher zu widmen. Anschließend nahm er sich dann der Eichenprozessionsspinner an, welche in Ottibotti „für teures Geld“ zu Leibe gerückt worden sei. Schemmer hätte einen einfacheren Weg gewählt: „Die RWE hätten die bestimmt kostenlos abgeholt, um sie später im Hambacher Forst wieder auszusetzen. Hätte mich mal interessiert, welche Barrieren die Ökospinner dagegen gebaut hätten“. Und dann bekam auch noch Trump sein Fett ab. Angesichts der Ungewissheit in Sachen der örtlichen Umgehungsstraße könne er Prinz Dominik nur raten, so schnell wie möglich den Ausnahmezustand auszurufen. „Das ist ja jetzt so üblich, wenn man seinen Willen nicht bekommt“.

Generationen von Jugendlichen ist „Flusen Theo“ von der Tanzschule Debbelt ein Begriff. Zu dessen 80. Geburtstag wollten ihm Michael Kamlage und Michael Löbke nun ein Denkmal setzen, ihre historische Tanzstunde bildete ein wahrlich traumhaftes Finale.