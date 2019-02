Naturschützer prüfen Volksbegehren zum Insektenschutz auch in NRW

Insektenhotelbetreiber, Agrarvisionäre und Ohnetorfgärtner wünscht sich der Nabu, um das akute Insektensterben aufzuhalten. Am Samstag diskutierten auf der zweiten Fachtagung des Nabu NRW rund 200 Teilnehmer mit Experten und Umweltministerin Svenja Schulze darüber, was sich dazu in Politik, Landwirtschaft und Gesellschaft noch tun muss.

Das massive Insektensterben steht stellvertretend für einen seit Jahrzehnten anhaltenden Rückgang der Artenvielfalt in Deutschland, aber auch weltweit. Laut einer Studie des Entomologischen Vereins Krefeld hat die Masse von Fluginsekten in Nordwestdeutschland in den letzten 27 Jahren um mehr als 75 Prozent abgenommen. Das Thema steht besonders seit dem Volksbegehren in Bayern wieder im Fokus der Öffentlichkeit, bei dem über 1,7 Millionen Menschen sich in die Unterstützerlisten für „Rettet die Bienen“ eintrugen.

Volksbegehren auch in NRW

Der Erfolg dort zeige, dass es in der Bevölkerung einen breiten Rückhalt für Verbesserungen im Insektenschutz gebe, betonte der NRW-Chef des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), Josef Tumbrinck.

In diese Richtung wolle auch der Nabu in NRW gehen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Zuvor seien aber rechtliche und finanzielle Voraussetzungen zu prüfen. Außerdem solle die Landwirtschaft möglichst schon vorab ins Boot geholt werden. Verbündete sieht der Nabu bei SPD und Grünen. Für ein Volksbegehren wären in NRW gut eine Million Unterschriften nötig.

Nabu fordert Umstellung der Agrarförderung

„Nach wie vor sind Politik und Gesellschaft auf allen Ebenen gefordert, umgehend eine Trendwende der dramatischen Entwicklung einzuleiten“, so Tumbrinck. Als Hauptverursacher für die derzeitigen Probleme gilt die intensive Landwirtschaft mit ihrem Einsatz von Pestiziden, Überweidung, großflächiger Mahd und Grünlandumbruch. In NRW wird circa die Hälfte der Fläche für die Landwirtschaft genutzt.

Josef Tumbrinck, Vorsitzender des Nabu NRW, sprach über die Herausforderungen des Insektenschutzes. Foto: Lena Sünderbruch

Der Nabu prangert vor allem an, dass die Biodiversität nur mithilfe einer naturverträglichen EU-Agrarförderung erhalten werden könne, an der sich schnell und grundlegend etwas ändern müsse. Fördergelder müssten stärker an naturnahe Landwirtschaft gekoppelt werden, was nach Expertenschätzungen rund 15 Milliarden Euro kosten würde. Für bestimmte Flächen wie beispielsweise Hecken oder Pufferstreifen zwischen Äckern und Gewässern müsse zudem ein absolutes Pestizidverbot gelten, so Tumbrinck weiter.

Insektensterben Nach einer aktuellen Studie sind weltweit insbesondere Schmetterlinge, Mistkäfer und Hautflügler - wie Bienen und Ameisen - vom Rückgang betroffen. Die aktuelle Rote Liste NRW stuft 51,6 Prozent der Bienen- und Wespenarten als gefährdet ein. Ursachen sind Flächenverlust durch Bebauung, weniger Blütenpflanzen sowie der Einfluss von Pflanzenschutzmitteln und Klimaeffekten. Schutzgebiete müssten künftig komplett pestizidfrei bewirtschaftet werden und der Flächenverbrauch müsse eingedämmt werden, forderte Tumbrinck. Das Land fördert zahlreiche Programme zum Erhalt der Insektenvielfalt. Unter anderem soll bis 2022 die Zahl der flugfähigen Insekten auf insgesamt 120 Flächen erfasst werden. Mit Millionen-Investitionen wird der Erhalt der Ökosysteme in der Landwirtschaft - etwa blumenreiche Ackerränder - gefördert.Insekten gelten als lebenswichtige „Dienstleister am Ökosystem“, denn sie bestäuben Obstbäume und Gemüsepflanzen, zersetzen Aas, Totholz und Kot. Außerdem sind sie eine Nahrungsquelle vieler anderer Tiere, etwa von Vögeln. Auch deren Zahl hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen. ...

Schulze will Glyphosatnutzung stoppen

Umweltministerin Schulze stimmte der Forderung zu, dass einerseits die Menge der verwendeten Pestizide reduziert werden und man andererseits strengere Zulassungsregeln für neue Pestizide schaffen müsse. Im Rahmen des „Aktionsprogramms Insektenschutz“ wolle sie noch in dieser Legislaturperiode dafür sorgen, die Nutzung glyphosathaltiger Pestizide zu beenden.

Auch das Problem der Überdüngung der Äcker, das vom Europäischen Gerichtshof moniert worden war, müsse behoben werden. „Wir wissen genug, um zu handeln“, räumte Schulze ein. Trotzdem setzt sie zusätzlich auf weitere Forschung und ein bundesweit einheitliches Insekten-Monitoring, das derzeit im Aufbau ist.

Umweltministerin Svenja Schulze stellte die Eckpunkte des "Aktionsprogramms Insektenschutz" vor. Foto: Lena Sünderbruch

Auf Dauer müssten allerdings EU-weite Standards und Einigkeit unter den Mitgliedsstaaten her, so Schulze. Laut Koalitionsvertrag ist das Ziel, einen EU-Naturschutzfonds zur Finanzierung dieser Vorhaben zu schaffen. Die Idee wird auf europäischer Ebene bisher jedoch kaum unterstützt.

Landwirte äußern Kritik

Anwesende Landwirte äußerten sich kritisch zu Schulzes Plänen. Sie vermissten kooperative Lösungen statt Ordnungspolitik und bemängelten die ihrer Meinung nach übermäßige Bürokratie in der EU, die Naturschutz erschwere statt fördere.