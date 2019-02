Sendener in Kerkeling-Verfilmung auf der Leinwand

Jan Lindner und Amelie Tönnissen sind begeisterte Reiter. Der 17-jährige Sendener und die Elfjährige aus Ottmarsbocholt sind beim RV Lüdinghausen aktiv. Doch das ist nicht das Einzige, was die Beiden gemeinsam haben: Seit einigen Wochen sind sie im Kino zu sehen – in der Verfilmung der Kindheitserinnerungen von Hape Kerkeling, „Der Junge muss an die frische Luft“.

Jan Lindner erscheint dort allerdings öfter auf der Leinwand als seine Vereinskollegin. Er spielt Kerkelings älteren Bruder Matthes, Amelie den jungen Hape selbst. Nein, nicht ganz: Der spätere Comedy-Star wird bekanntlich von Julius Weckauf verkörpert – außer in den Reitszenen. Wenn in dem Film der junge Hobbyreiter Kerkeling über eine Wiese oder am Kanal entlanggaloppiert, sehen die Zuschauer nicht Weckauf, sondern die Ottmarsbocholterin.

Reitdouble gesucht

„Julius hatte wohl vor Drehbeginn ein paar Reitstunden gemacht“, sagt Thomas Tönnissen, Vater von Amelie und selbst erfahrener Turnierreiter. „Aber für schnellere Gangarten reichte es nicht. Wenn es in den Trab oder in den Galopp ging, wurde mit Amelie gedreht.“ Und die ist alles andere als eine Reitnovizin. Ebenso wie ihre ältere Schwester Lara ist sie eine feste Größe auf den Reitturnieren nicht nur in der Region. So gewann sie 2018 den Bundesvierkampf, sowohl mit der Westfalen-Equipe als auch in der Einzelwertung.

„An die frische Luft“, also zum Dreh der Kerkeling-Verfilmung, kam die Elfjährige über Jan Lindner. Der 17-Jährige, der in Senden aufs Joseph-Haydn-Gymnasium geht, hatte über eine Freundin von einem bevorstehenden Casting in Recklinghausen für die Buchverfilmung erfahren. Er fuhr hin, sprach vor und wurde kurz darauf nach Berlin eingeladen. Nach dem zweiten Vorsprechen in der Bundeshauptstadt bekam der Sendener einen Anruf der Produktionsfirma: Er hatte die Rolle des Matthes Kerkeling bekommen.

Kurz nach Drehbeginn erfuhr er am Set, dass noch ein erfahrenes Reitdouble ungefähr im Alter von Julius Weckauf gesucht werde. Lindner kam sofort seine jüngere Vereinskollegin in den Sinn. „Da habe ich denen gesagt, dass ich jemanden für sie hätte“, erinnert sich der 17-Jährige.

27 Drehtage lang vor der Kamera

Und Amelie selbst? „Ich habe da erst nichts von gehalten“, so die Elfjährige. „Aber dann wollte ich es doch machen, und am Ende habe ich richtig Lust darauf gehabt.“

Fünf Drehtage saß die Ottmarsbocholterin als junger Hape im Sattel – in Duisburg, Mülheim und in Herne. Als der Film dann in die Kinos kam, hat sich die ganze Familie den Film in einem Dülmener Kino angeschaut. „Drei- oder vier Mal haben wir sie im Film gesehen“, sagt Vater Tönnissen. „Wenn man weiß, dass es Amelie ist und darauf achtet, kann man ganz kurz ihr Gesicht sehen.“

Weniger schwierig ist es, Jan Lindner auf der Leinwand zu identifizieren. Der Sendener wurde nicht gedoubelt, natürlich auch nicht bei den Reitszenen, sondern stand als Matthes Kerkeling 27 Drehtage lang vor der Kamera – in Berlin, Mülheim und Mönchengladbach. Dabei hat er auch Hape Kerkeling selbst kennengelernt. „Der war super nett“, sagt Lindner, der dem Comedian bei der Filmpremiere in der Essener Lichtburg noch einmal begegnete.

„Das war wie eine große Filmfamilie“, erinnert sich der 17-Jährige an sein Engagement. Ähnlich wie Amelie: „Die Atmosphäre war sehr cool, die haben sich auch alle geduzt.“ Umgekehrt hat sich auch das Reittalent der Ottmarsbocholterin eingeprägt: „Der Pferdetrainer am Set hat gesagt, er behält mich im Hinterkopf.“