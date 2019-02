Versuchter Mord oder Körperverletzung?

Für fünfeinhalb Jahre wegen versuchten Mordes sollte der Mann ins Gefängnis, der im Juli 2017 an der Kruppstraße einen Radfahrer mit einem gemieteten Auto gerammt hat. So urteilte das Landgericht Münster im Februar vergangenen Jahres. Mittlerweile hat der Fahrer 19 Monate in Untersuchungshaft verbracht. Rechtskräftig verurteilt ist er aber nach wie vor nicht.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte die Entscheidung des Landgerichts Münster aufgehoben und an eine andere Schwurgerichtskammer verwiesen (wir berichteten). Am Donnerstag hielten Staatsanwaltschaft und der Anwalt des Angeklagten die Plädoyers. Ihre Forderungen: fünf Jahre und drei Monate Haft, wiederum wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung sowie vorsätzlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, beantragte die Staatsanwältin.

Kein versuchter Mord sei die Attacke des 50-Jährigen gewesen, erklärte erneut sein Verteidiger. Sondern gefährliche Körperverletzung zuzüglich des Eingriffs in den Straßenverkehr. Deshalb: „eine Strafe deutlich unter den beantragten fünf Jahren und drei Monaten“ forderte er. Es läge kein Vorsatz vor: „Hätte er ihn unter seinem Fahrzeug begraben wollen, hätte er ein größeres mieten können“, führte der Verteidiger unter anderem an.

Der 50-Jährige soll den früheren Arbeitskollegen absichtlich angefahren haben, so die Anklage, weil er der neue Freund seiner Ex-Partnerin war. Aus Eifersucht.

Der 50-Jährige leidet laut früherer Diagnosen und einer Gutachterin unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Er könne Dinge, die er als Kränkung empfinde, schwer verwinden, sagte die Psychiaterin aus. In dem Zusammenhang war er früher gewalttätig geworden: Eine Frau etwa, die sein Verliebsein nicht erwiderte, hatte er mit einer Luftdruckpistole angeschossen, ebenso ihren Freund. Vorbestraft ist er bisher allerdings nicht.

Im Verfahren zur Kruppstraße bemängelte der BGH, dass das Landgericht nicht genügend geprüft habe, ob der Fahrer von seiner Tötungsabsicht zurückgetreten war – indem er nicht noch einmal nachsetzte, sondern schnell wegfuhr. Der Anwalt hielt sich nun offen: Sollte das Gericht einen versuchten Mord annehmen, dann habe sein Mandant nicht nachgesetzt und sei von seiner Absicht zurückgetreten. Nachdem er bemerkt habe, dass das Opfer über die splitternde Windschutzscheibe abrollte und zwar auf dem Asphalt lag, aber noch lebte.

Die Staatsanwältin argumentierte hingegen, es läge „kein strafbefreiender Rücktritt von der Tat vor“. Den gebe es, „wenn er seinen Plan freiwillig aufgibt“. Stattdessen „hat er seinen Plan vollständig umgesetzt“, sagte sie. Der 50-Jährige habe den Freund seiner Ex-Partnerin nicht „auf jeden Fall“ umbringen wollen, aber er habe „tödliche Verletzungen billigend in Kauf genommen“.

Das Urteil wird am kommenden Montag, 18. Februar, verkündet.