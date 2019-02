Enscheder fühlen sich abgehängt

Enschede -

Der letzte Zug verlässt den Enscheder Bahnhof wochentags um 0.32 Uhr, an Wochenenden eine Stunde später – aber nur in Richtung Gronau. In Richtung Westen fährt der letzte Zug bereits um 23.35 Uhr. Viel zu früh, findet das Enscheder Ratsmitglied René Kreft. „Es ist doch verrückt, dass in der zweitgrößten Stadt im Osten der Niederlande kein Nachtzug fährt“, wird er im Twentsche Courant Tubantia zitiert. Die beiden Bahngesellschaften, die Enschede anfahren, wollen aber keine Spätzüge einsetzen. Schon jetzt würden in den letzten Intercitys aus Enschede nur ein paar Dutzend Fahrgäste sitzen. Das rechne sich nicht. Krefts Partei, die VVD, will sich damit nicht abfinden. Auf jeden Fall am Wochenende müssten Zügen auch nach Mitternacht fahren. Selbst wenn es die Stadt Geld koste.