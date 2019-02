Drogentherapie ist zielführender

Ochtrup/Steinfurt/Altenberge -

Ein letztes Mal kam ein 29 Jahre alter Ochtruper am Donnerstag beim Amtsgericht Steinfurt mit einer vergleichsweise milden Strafe davon. In der Anklage beschuldigte die Staatsanwaltschaft ihn, im März und April des vergangenen Jahres an drei Tagen mit dem Zug von Altenberge nach Och­trup unterwegs gewesen zu sein, ohne bei der Kontrolle eine gültige Fahrkarte vorweisen zu können. Insgesamt sei ein Schaden von 15,30 Euro entstanden.