Bis Ende April: Nordwestbahn lässt Züge ersetzen

Montag bis Freitag

Coesfeld -> Dorsten:

Die erste Verbindung des Tages von Coesfeld nach Dorsten fährt wie gewohnt nach dem regulären Fahrplan um 05:16 Uhr ab Coesfeld.

Zwischen Coesfeld und Maria Veen startet der erste Ersatzbus um 06:07 Uhr und somit 6 Minuten früher als die im regulären Fahrplan angegebene Zugverbindung. Der Ersatzbus benötigt 19 Minuten für diese Fahrt und kommt zur Minute 26 in Maria Veen an. Ab Maria Veen fährt der Zug zu veränderten Fahrzeiten um 06:31 Uhr in Richtung Dorsten und kommt dort um 06:54 Uhr an.

Folgende Verbindungen werden von Coesfeld nach Dorsten vollständig durch einen Ersatzverkehr ersetzt:

NWB 75389 um 09:13 Uhr ab Coesfeld. Der Ersatzverkehr startet in Coesfeld um 08:54 Uhr und kommt um 09:52 Uhr in Dorsten an.

NWB 75403 um 16:13 Uhr ab Coesfeld. Der Ersatzverkehr startet in Coesfeld um 15:54 Uhr und kommt um 16:52 Uhr in Dorsten an.

Samstag:

Die Verbindung um 07:13 Uhr von Coesfeld nach Maria Veen fährt planmäßig nach dem regulären Fahrplan. Ab Maria Veen verkehrt der Zug zu veränderten Fahrzeiten.

Folgende Verbindungen werden von Coesfeld nach Dorsten vollständig durch einen Ersatzverkehr ersetzt:

NWB 75389 um 09:13 Uhr ab Coesfeld. Der Ersatzverkehr startet in Coesfeld um 08:54 Uhr kommt um 09:52 Uhr in Dorsten.

NWB 75409 um 19:13 Uhr ab Coesfeld. Der Ersatzverkehr startet in Coesfeld um 18:54 Uhr kommt um 19:52 Uhr in Dorsten an.

Sonntag und Feiertag:

Die Verbindung um 08:13 Uhr von Coesfeld nach Maria Veen fährt planmäßig nach dem regulären Fahrplan. Ab Maria Veen verkehrt der Zug zu veränderten Fahrzeiten.

Folgende Verbindung wird von Coesfeld nach Dorsten vollständig durch einen Ersatzverkehr ersetzt:

NWB 75409 um 19:13 Uhr ab Coesfeld. Der Ersatzverkehr startet in Coesfeld um 18:54 Uhr und kommt um 19:52 Uhr in Dorsten an.

Montag bis Freitag

Dorsten -> Coesfeld:

Zwischen Dorsten und Hervest-Dorsten verkehren die Züge wie gewohnt nach dem regulären Fahrplan.

Ab Hervest-Dorsten verkehren die Züge zu veränderten Fahrtzeiten in Richtung Maria Veen.

Zwischen Maria Veen und Coesfeld werden die Züge mit Ausnahme der letzten Verbindung durch einen Ersatzverkehr ersetzt. Der Ersatzbus benötigt 19 Minuten für diese Fahrt und kommt zur Minute 51 Uhr in Coesfeld an.

Der Ersatzverkehr um 07:32 Uhr ab Maria Veen fährt direkt zum Schulzentrum nach Coesfeld mit Halt am Bahnhof in Coesfeld. Die Ankunft am Schulzentrum ist um 07:57 Uhr geplant.

Folgende Verbindungen werden von Dorsten nach Coesfeld vollständig durch einen Ersatzverkehr ersetzt:

NWB 75386 um 09:06 Uhr ab Dorsten. Der Ersatzverkehr startet um 09:06 Uhr in Dorsten und kommt um 10:04 Uhr in Coesfeld an.

NWB 75400 um 16:06 Uhr ab Dorsten. Der Ersatzverkehr startet um 16:06 Uhr in Dorsten und kommt um 17:04 Uhr in Coesfeld an.

Samstag:

Zwischen Dorsten und Hervest-Dorsten verkehren die Züge wie gewohnt nach dem regulären Fahrplan.

Ab Hervest-Dorsten verkehren die Züge zu veränderten Fahrzeiten in Richtung Maria Veen.

Zwischen Maria Veen und Coesfeld werden die Züge mit Ausnahme der letzten Verbindung durch einen Ersatzverkehr ersetzt. Der Ersatzbus benötigt 19 Minuten für diese Fahrt und kommt zur Minute 51 in Coesfeld an.

Folgende Verbindungen werden von Dorsten nach Coesfeld vollständig durch einen Ersatzverkehr ersetzt:

NWB 75386 um 09:06 Uhr ab Dorsten. Der Ersatzverkehr startet um 09:06 Uhr in Dorsten und kommt um 10:04 Uhr in Coesfeld an.

NWB 75406 um 19:06 Uhr ab Dorsten. Der Ersatzverkehr startet um 19:06 Uhr in Dorsten und kommt um 20:04 Uhr in Coesfeld an.

Sonntag:

Zwischen Dorsten und Hervest-Dorsten verkehren die Züge wie gewohnt nach dem regulären Fahrplan.

Ab Hervest-Dorsten verkehren die Züge zu veränderten Fahrzeiten in Richtung Maria Veen.

Zwischen Maria Veen und Coesfeld werden die Züge mit Ausnahme der letzten Verbindung durch einen Ersatzverkehr ersetzt. Der Ersatzbus benötigt 19 Minuten für diese Fahrt und kommt zur Minute 51 in Coesfeld an.

Folgende Verbindung wird von Dorsten nach Coesfeld vollständig durch einen Ersatzverkehr ersetzt:

NWB 75406 um 19:06 Uhr ab Dorsten. Der Ersatzverkehr startet um 19:06 Uhr in Dorsten und kommt um 20:04 Uhr in Coesfeld an.

Quelle: Nordwestbahn