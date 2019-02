Nur wenige NRW-Kitas bieten vor 7 und nach 17 Uhr Betreuung an

Nachmittags schließen die ersten 454 Kitas schon vor 16 Uhr, die meisten von ihnen sogar vor 14.30 Uhr. In fast drei Viertel der Kindergärten (7008) endet die Betreuungszeit zwischen 16 und 16.30 Uhr. In der folgenden halben Stunde bis zum klassischen „Büroschluss“ um 17 Uhr schließen weitere 1724 Einrichtungen. Richtig eng wird es für Eltern, die bis 18 Uhr noch eine Betreuung für ihre Kinder brauchen: Nur 368 bieten das an, davon decken 75 sogar die Zeit bis 20 und sechs bis 22 Uhr ab.

Unzufriedenheit der Eltern mit den Betreuungszeiten

Für Dennis Maelzer, der als familienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion die Kleine Anfrage gestellt hat, spiegeln die Angaben die Unzufriedenheit der Eltern mit den Betreuungszeiten wieder: „Nur vier Prozent der Kitas haben in NRW nach 17 Uhr noch geöffnet. Wir wollen, dass für alle Eltern in Nordrhein-Westfalen eine Kita mit Öffnungszeiten von sieben bis 18 Uhr wohnortnah zu erreichen ist.“ Jedes Kind solle aber nicht länger neun Stunden in der Kita sein.

Die Lage im Münsterland

Im Münsterland müssten viele Kitas ihr Angebot umstellen. Bis 18 Uhr bieten nach Meldung der Jugendämter nur vereinzelte Kitas in den vier Kreisen Betreuung an, selbst in Münster sind es nur fünf. Nur in Gronau öffnet eine Einrichtung bis 19 Uhr.

Aus der Antwort geht auch hervor, dass mit rund 6600 die Mehrzahl der Kitas mehr als 20 Tage im Jahr schließt. „Dies ist für viele Eltern, insbesondere für Alleinerziehende ein Problem“, moniert Maelzer. Er will 20 Tage als Richtwert festlegen. Ohne deutlich mehr Geld und Personal bleibe es aber bei starren Buchungszeiten.