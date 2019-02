Lokführer verzweifelt gesucht

► Voraussetzungen: Wer Triebfahrzeugführer werden möchte, muss in der Regel eine Tauglichkeitsprüfung bestehen. Dabei geht es um die gesundheitliche und psychologische Eignung. Sie müssen etwa bei der Westfalenbahn 20 Jahre alt sein.

► Gehalt: Das Einstiegsgehalt liegt laut Tarif bei 2925 Euro. Hinzu kommen Zuschläge, die monatlich variieren, wie Schichtzulagen an Feiertagen und nachts.

► Kampagne: Im Herbst vergangenen Jahres hatten sieben im nordrhein-westfälischen Schienennahverkehr aktive Unternehmen beschlossen, die Kräfte bei der Personalsuche zu bündeln. Eine gemeinsame Werbekampagne wurde auf den Weg gebracht. Schlagersänger Guildo Horn soll als Kampagnen-Gesicht bei Berufs- oder Quereinsteigern Interesse wecken.

► Auftakt: NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) wirbt für einen Schulterschluss der konkurrierenden Unternehmen im Sinne der Fahrgäste. „Sich gegenseitig Personal abzuwerben, gehört nicht dazu. Das ist ungefähr so, als wenn sich zwei nackte Männer gegenseitig in die Tasche greifen.“ Am kommenden Donnerstag stellt er in Düsseldorf ein Programm von sieben Unternehmen vor, das etwa die Erstattung von Ausbildungskosten bei Arbeitgeberwechseln vorsieht.