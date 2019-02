Durch die milde atlantische Luft wird sich am Wochenende der Frühling in Teilen von Deutschland durchsetzen können. Dabei kann es bis zu 15 Grad warm werden. Für diese milden Temperaturen ist ein Tief über dem Atlantik verantwortlich, das neben den ersten warmen Frühlingstemperaturen aber auch viel Wind mitbringt.

Im Nordwesten Deutschlands besteht sogar Sturmgefahr. Richtung Nordsee sind nach Angaben von WetterOnline am Sonntag auch Orkanböen nicht ausgeschlossen.

„Mild, aber ungemütlich”

Auch im Münsterland werden am Wochenende milde Temperaturen erwartet, prognostiziert Jürgen Schmidt vom Wetterkontor. Wer langsam keine Lust mehr hat, sich immer Handschuhe und Mütze anziehen zu müssen, kann am Wochenende erst einmal aufatmen. Bis zu 13 Grad können erreicht werden.

Doch die Sache hat einen Haken: Das Wetter ist „zwar mild, aber auch sehr ungemütlich”, sagt Schmidt. Angesichts des wechselhaften Wetters mit wenig Sonnenstrahlen sowie viel Wind und Regen dürfte vielen die Lust auf einen Spaziergang vergehen.

Zwischen Azorenhoch und knackigen Minusgraden

Ob die Handschuhe in der nächsten Zeit tatsächlich in die hintere Ecke des Kleiderschranks verbannt und die ersten Übergangsjacken herausgeholt werden können, sei noch unklar, berichtet der Meteorologe Schmidt. Ab Anfang nächster Woche wird es zunächst deutlich kälter. Dann gehen die Prognosen auseinander: Setzt sich ein Azorenhoch durch, sind in den nächsten zwei Wochen Temperaturen bis zu 10 Grad möglich, gewinnt ein Kältehoch über Russland die Überhand, kann es knackigen Frost bis minus 15 Grad geben.