Am Mittwoch hat sich gegen 9.40 Uhr ein mit 81 Schweinen beladener Anhänger von einem Viehtransporter gelöst und ist einen Abhang heruntergerollt.

Der Fahrer des Lkws war auf der A 43 in Richtung Ruhrgebiet unterwegs und an der Abfahrt Senden in Richtung Bösensell abgefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache hat sich dort beim Linksabbiegen der Anhänger vom Motorwagen gelöst, die Schutzplanke durchbrochen und ist geradeaus die Böschung heruntergefahren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Coesfeld.

Der Anhänger steht kopfüber an der Böschung. Alle Schweine befinden sich noch im Laderaum. Tierärzte des Veterinäramtes sind informiert und werden vor Ort den Zustand der Tiere begutachten.

Momentan ist die Abfahrt Senden der A 43 gesperrt. Noch regeln Polizisten den Verkehr auf der L 550 an der Unfallstelle vorbei. In Kürze wird diese jedoch zwischen der Autobahn und dem Autohof „Am Dorn“ komplett gesperrt werden müssen.

Wir berichten weiter.