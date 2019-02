Der Brand in einem Sicherungskasten in einem Kuhstall in der Sendenhorster Bauerschaft Jönsthövel rief am Dienstagabend Feuerwehr und Polizei auf den Plan, die gegen 19.45 Uhr alarmiert wurden.

Allerdings konnte der Bewohner des Gehöfts das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Der Brand verursachte nach Angaben der Polizei einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Menschen und Tiere blieben unverletzt. Die Polizei geht nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt aus.