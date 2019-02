Im Münsterland sei am Dienstagmorgen bei der Firma Cawö ins Emsdetten die Arbeit kurzzeitig niedergelegt, berichtete die Geschäftsführerin der IG Metall Rheine, Karin Hageböck, im Gespräch mit unserer Zeitung. 200 Mitarbeiter der Früh-, Spät- und Nachtschicht hätten sich an der Aktion beteiligt. In Rheine beteiligten sich laut Hageböck rund 280 Beschäftigte der Firmen Hanes Germany, Hanes GmbH, Kettelhack und Setex an einem Warnstreik und einem Protestzug.

Am Vortag hatte es bereits bei der Firma Gröning in Rheine-Mesum einen Warnstreik gegeben. In Gescher solle es nach Gewerkschaftsangaben am 12. Februar Arbeitsniederlungen geben. An diesem Tag werden dann auch die Tarifgespräche mit den Arbeitgebern in Bielefeld fortgesetzt.

Die Arbeitgeber hatten bislang einen Anstieg der Löhne und Gehälter um 3,4 Prozent über einen Zeitraum von 28 Monaten angeboten. Angesichts der wirtschaftlichen Lage in der Branche brauche es mehr denn je einen maßvollen und mittelstandstauglichen Abschluss, hatte der Verhandlungsführer des Gesamtverbands der deutschen Textil- und Modeindustrie, Markus Simon, nach den vorausgegangenen Gesprächen im bayerischen Neu-Ulm gesagt.

Die IG Metall hatte zum Auftakt 5,5 Prozent mehr Geld innerhalb von zwölf Monaten und höhere Arbeitgeberbeiträge zur Altersteilzeit gefordert. Außerdem sollten die Beschäftigten eine Wahloption erhalten, statt Einkommenserhöhungen mehr freie Tage nehmen zu können.