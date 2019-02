Ascheberg wird zum weißen Fleck

Er ist 81 Jahre alt und seit 1964 Kunde der Postbank. Wenn der Ascheberger weiterhin gebührenfrei Geld von seinem Konto abheben will, muss er künftig in einen Nachbarort fahren. Erfahren hat er das am Montagmorgen beim Kauf von Briefmarken. Seit dem 1. Februar ist das Angebot der Postbank an der Bultenstraße Geschichte. „Ich kann nur empfehlen, ein anderes Geldinstitut vor Ort zu wählen“, zuckt Postsprecher Rainer Ernzer bei der Frage nach Alternativen mit den Schultern. Dass es sie im Dorf nicht gibt, hat Ernzer „bisher noch nicht erlebt“. Postbank-Sprecher Ralf Palm hat eine kostenlose Bargeldversorgung zur Hand: „Unseren Kunden steht der REWE-Markt per Cashback zur Verfügung.“

Der Reihe nach: Früher sind die Gelddinge in der Post an der Sandstraße erledigt worden. Übergangsweise war eine Agentur bei Frenster. Seit dem 1. Juli 2004 hat der Ascheberger seine Überweisungsscheine an der Bultenstraße abgegeben oder dort sein Geld geholt. Als er sich am 31. Januar mit Bargeld versorgt hat, war ihm nicht klar, dass er hier zum letzten Mal Scheine von seinem Konto abholen würde. Die Postbank ist ein Kind der Post, aber als Tochter der Deutschen Bank seit dem vergangenen Jahr komplett in das Privatkundengeschäft der Mutter integriert. Trotzdem werden Entscheidungen über Vor-Ort-Angebote gemeinsam von der Post und der Postbank getroffen. Ernzer erklärt: „Es gibt in Ascheberg noch Kunden, die das Angebot nutzen, aber es ist nicht mehr wirtschaftlich. Deswegen haben wir gemeinsam entschieden, das Angebot aufzugeben.“ Dass der Ascheberger keinen Brief von seinem Geldinstitut erhalten hat, erklärt der Postsprecher mit dem Hinweis, dass man nicht wissen könne, wer das Angebot bisher genutzt habe. Deswegen war der Senior aus Ascheberg überrascht. „Alle ehemaligen Kollegen von mir sind genauso betroffen. Wir müssen uns überlegen, ob wir etwas dagegen tun können“, erklärt er den WN.

In den Fällen, in denen bisher ein Postbank-Angebot vor Ort geschlossen wurde, fand sich dort eine Alternative. „Man kann in der Deutschen Bank und bei Shell gebührenfrei Geld abheben“, sagt Ernzer. Er selbst versorge sich nur noch über Shell-Tankstellen mit barer Münze. Mit der Aufgabe des Angebots an der Bultenstraße ist Ascheberg aber zu einem weißen Fleck geworden. Und wer gedankllich bei Post-Pensionären bleibt, ist bei Senioren, die alle Geldgeschäfte seit Jahrzehnten über ihr „Post“-Konto abwickeln. Der 81-Jährige mag über einen Bankwechsel gar nicht nachdenken: „Alle Daueraufträge, Lastschriften und was weiß ich. Alles muss geändert werden.“