Drei Verdächtige in Untersuchungshaft

Einzelheiten haben Landrat Klaus Effing als Chef der Polizei Steinfurt, Eva Wilpsbäumer, Leiterin der Kriminalinspektion 2, und Mario Hartmann, Leiter der Ermittlungskommission, am Montag geschildert. Bislang könnten der Bande 23 Wohnungseinbrüche nachgewiesen werden. Die Straftaten sind überwiegend im Kreis Steinfurt (unter anderem Steinfurt, Emsdetten, Greven, Nordwalde, Hörstel, Tecklenburg, Wettringen und Neuenkirchen) begangen worden. Auch in Sassenberg, Ostbevern und Versmold war die Bande unterwegs. Der Wert der Beute wird auf rund 100 000 Euro beziffert.

Zeugen haben die Ermittler auf die Spur der Einbrecher gebracht. Zwischenzeitlich seien die Täter in ihren Heimatländern in Syrien und Albanien untergetaucht, hätten ihre Beutezüge aber dann im Münsterland fortgesetzt. Im Januar hat die Polizei die Bande nach zwei Einbrüchen in Neuenkirchen und Wettringen dingfest gemacht. In der Wohnung des 28-Jährigen in Steinfurt-Borghorst wurde Diebesgut sichergestellt. Es sollte offenbar von einem Hehler aus Greven zu Geld gemacht werden.