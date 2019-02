Eine Zeugin wurde am späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Königstraße in Gronau durch lautes Geschrei auf einen jungen Mann aufmerksam, der auf ein Auto einschlug. Zwei Personen stiegen nach Angaben der Polizei aus dem Auto aus, der Täter bedrohte offenbar einen der beiden mit einer Gaspistole

Dem Fahrer des Wagens gelang es, den Randalierer zu Boden zu bringen. Der Täter schlug laut Polizeibericht noch einmal gegen den Wagen und entfernte sich dann zu Fuß.

Bei dem Täter handelt es sich laut Polizeibericht um einen 18-jährigen Gronauer, der kurz darauf durch Polizeibeamte angetroffen und in Gewahrsam genommen wurde. Der aggressive Mann leistete körperlichen Widerstand und beleidigte die Beamten massiv und durchgängig. Er stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss, weshalb ihm Blutproben entnommen wurden. Er wurde für einige Stunden in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern.

Bei dem Fahrer des Wagens, auf den der Mann eingeschlagen hatte, handelt es sich um einen Bekannten des Täters. Sie waren zusammen zu dem Supermarkt gefahren, wo der 18-Jährige plötzlich ausrastete. Der Fahrer hatte dem jungen Mann bei der Auseinandersetzung die Gaspistole weggenommen und einem Verwandten des Täters übergeben. Dort stellten Polizeibeamte die Waffe sicher. Im Besitz des erforderlichen

Waffenscheins ist der 18-Jährige nicht.