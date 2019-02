Eine 64-jährige Frau aus Rheine wurde am frühen Samstagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 42-jährige Autofahrerin, die ebenfalls aus Rheine stammt, wollte nach Angaben der Polizei gegen 18.45 Uhr mit an der Kreuzung Humboldstraße/Hansaallee nach links abbiegen. Dabei übersah die Frau die 64-jährige Fußgängerin, die in die gleiche Richtung unterwegs war.

Die Fußgängerin wurde von dem Auto erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Die Rheinenserin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort musste sie laut Polizeibericht stationär behandelt werden.