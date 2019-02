Gronau -

Großeinsatz in Gronau: Mitarbeiter des Zollfahndungsamts Essen haben am Freitagvormittag einen Verdächtigen festgenommen. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte, dass er verdächtigt wird, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Sie kündigte eine nähere Mitteilung zu einem späteren Zeitpunkt an.