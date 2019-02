„Jeder Übergang ist kräftezehrend“

„Lange gab es die nachvollziehbare Sorge, ob nicht das Kind mit einem Abi bessere Chancen hat“, erinnert sich Antje Becker an Zeiten, in denen Eltern sehr bemüht waren, ihr Kind im Zweifel eher an einem Gymnasium anzumelden. Doch der Wind habe sich etwas gedreht. „Wir werden alle deutlich toleranter“, hält die Psychologin der Schulpsychologischen Beratungsstelle der Stadt Münster fest.

Sie vermutet dahinter zwei Faktoren. Einerseits sei der Fachkräftemangel eine Chance für praktisch begabte Kinder: Ein guter Abschluss, der in eine Berufsausbildung beispielsweise im Handwerk mündet, erscheine inzwischen vielen Kindern und Eltern wieder genauso erstrebenswert wie das Abitur.

Neue Türen im Schulsystem

Andererseits hätten Mütter und Väter – teils sogar aus eigener Erfahrung – die Durchlässigkeit des Schulsystems kennengelernt. Wo die Weichen mit zehn Lebensjahren noch nicht auf „Abitur“ gestellt sind, kann sich das durchaus bis zur zehnten Jahrgangsstufe ändern. Dann öffneten sich wieder neue Türen – vom Abitur am Gymnasium bis zum Berufskolleg. Dabei seien Eltern gut beraten, allein die aktuelle Situation ihrer Kinder zu betrachten, ohne allein den Schulabschluss im Fokus zu haben.

„Im Gymnasium treffen sich die Guten. Es wird dann mühsamer, Erfolgserlebnisse zu haben. Verkraftet es mein Kind, wenn es nicht mehr zum ganz guten Drittel der Klasse gehört – so wie es das in der Grundschule gewohnt war?“, formuliert Antje Becker eine von vielen Fragen, die sich Eltern stellen können. Manche Kinder könnten diese Veränderung als Scheitern empfinden. Dann sei es sinnvoller, diesem Druck vorzubeugen und sich für eine Alternative zu entscheiden, die sich eher bewältigen lässt. Wie belastbar ist das Kind? Wie selbstständig erledigt es die Hausaufgaben? Braucht es dabei Motivation oder Hilfe? Kann es Enttäuschungen aushalten, wenn es bislang eher erfolgsverwöhnt war? Außer den Leistungen bräuchten die Kinder auch gewisse soziale Fähigkeiten, die in manchen einfach noch nicht so gereift seien wie in anderen.

Teamwork von Familie und Schule

„Die meisten Eltern halten sich an das, was die Schule empfiehlt“, sagt Antje Becker. Schulen und Familien stimmten in ihren Einschätzungen meistens überein. Auch weil das, was die Viertklässler auf ihren Zeugnissen lesen können, bei den Elternsprechtagen im späten Herbst längst Thema war.

Eltern, die einen guten Austausch mit ihren Kindern haben, sie beobachten und sich für ihre Leistungen und Probleme interessierten, dürfte die Schulform-Empfehlung nicht überraschen. Antje Becker ist froh über diese Transparenz, denn „die Aufregung ist weg.“ Die Familien konnten sich daher in den vergangenen Wochen längst mit ihrer Situation auseinandersetzen und gedanklich auf den Wechsel vorbereiten.

Lange Eingewöhnungsphase

Denn auch ohne Zweifel an der geeigneten Schulform liegt vor den Kindern eine große Herausforderung. „Jeder Übergang ist kräftezehrend“, sagt Psychologin Becker. Nur selten sähen die Kinder den Start in die fünfte Klasse als Neuanfang. Eher sei er mit vielen Fragen verbunden. Wie fühlt es sich wohl an der neuen großen Schule mit größerer Distanz zu den Lehrern, einem großen Gebäude, einem höheren Anspruch an die Leistung und so vielen älteren Schülern an?

Die ersten Klassenarbeiten, der Elternsprechtag, die Weihnachtsferien: Es könne eine ganze Weile dauern, bis die Kinder das Gefühl entwickelt hätten, angekommen zu sein. Zeit, die Eltern ihnen unbedingt gönnen sollten. Eine Phase, die sie mit Offenheit für das Geschehen in der Schule begleiten sollten, ohne dass die Kinder sich kontrolliert fühlen. In der fünften Klasse seien an vielen Schulen viele Aktivitäten vorgesehen, die Raum für das Kennenlernen schaffen.

„Probieren ist Pflicht“

Und was, wenn das Kind gegen jeden Zweifel versichert, sich auf dem Gymnasium anzustrengen, um unbedingt mit den drei Freundinnen zusammenzubleiben? Schulpsychologin Antje Becker rät zu Diplomatie und dominanter Moderation. „Wie bei Tisch: Probieren ist Pflicht.“ Viertklässler dürften in die Pflicht genommen werden, sich die Alternativen zum Gymnasium bei einem Tag der offenen Tür wenigstens anzuschauen.

Vielleicht sogar zusammen mit den drei Freundinnen und deren Familien. Denn möglicherweise sind bei ihnen die Entscheidungen gar nicht so sonnenklar, wie sie in den Erzählungen der Kinder erscheinen.

Neue Schule unter die Lupe nehmen

Bei Tagen der offenen Tür regiert dann die Neugier: Eltern und Kinder nutzen offene Pforten vor allem, um die potenzielle neue Schule unter die Lupe zu nehmen, erklärt Christian Schrand, Schulleiter des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums in Münster und Sprecher der Gymnasien der Stadt. Welche Angebote gibt es neben dem Unterricht? Welche Schwerpunkte bei Sprachen oder Naturwissenschaften setzt sie?

Christian Schrand: „Es geht um die Dinge, die mit dem Lernenlernen verbunden sind.“ Für die Jungen und Mädchen sei es spannend, den unbekannten Ort zu erkunden oder zu klären, ob sie nach dem Unterricht in einer AG Fußball spielen können.

Herausforderungen für die Kinder

Bei ihnen entwickle sich bei Tagen der offenen Tür ein subjektiver Eindruck, der für den Wechsel durchaus eine Rolle spielen kann: Gefällt die Schule? Oder wirkt sie übergroß? „Wir am Wilhelm-Hittorf-Gymnasium nehmen pro Jahrgang 110 bis 120 neue Schüler auf. Die Oberstufenschüler sind größer als Mama und Papa. Das ist eine Herausforderung“, versetzt sich Schulleiter Schrand in die Situation der Viertklässler.

Dennoch: „Die Stimmung beim Tag der offenen Tür habe ich als sehr entspannt wahrgenommen“, erinnert er sich. Die meisten Familien seien sich schon sehr klar, welchen Weg das Kind einschlagen soll. Offene Fragen und Sorgen kämen dagegen eher in persönlichen Treffen zur Sprache – oft mit Eltern und Kindern, ab und zu auch allein mit Mutter und Vater.