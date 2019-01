Vorwürfe auf dem Prüfstand

Wie berichtet, müssen sich im Laufe des Verfahrens die ehemalige Leiterin des Nordrhein-Westfälischen Landgestüts, ihr Verwaltungschef sowie der Erste Hauptberittmeister wegen Vorteilsnahme im Amt in Zusammenhang mit Geschäften im Emirat Katar verantworten. Zwei anonyme Schreiben an das für Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur‑ und Verbraucherschutz des Landes NRW hatten 2014 den Stein ins Rollen gebracht.

In der Anklageschrift kamen die Knackpunkte noch einmal zur Sprache: Da sind zum einen Reisen nach Katar, bei denen die Ehepartner auf Kosten des Kooperationspartners mitgeflogen sind – Business Class-Flüge, Vollverpflegung und Unterbringung im Luxushotel inklusive. Außerdem erhielt der Hauptberittmeister für hochdotierte Reitturniere vor Ort eine so genannte „Wild Card“. Die Preisgelder seien nicht an das Landgestüt als Arbeitgeber geflossen, sondern an ihn persönlich.

Ein weiterer stark wiegender Vorwurf: Weil die Reitsporteinrichtung in Katar zusätzliche Dienstleistungen eingefordert habe, hätten die Angeklagten dafür auf eigene Faust die GbR „Equine Consulting“ (ECI) gegründet. Für diese Nebenerwerbstätigkeit habe das Ministerium aber keine Genehmigung erteilt – außerdem seien Teile der Dienstleistungen nur in Verknüpfung mit der Landgestütstätigkeit zu erbringen gewesen.

Einmal auf die Spur gebracht, seien die Ermittler auf immer mehr Unregelmäßigkeiten gestoßen: Die Spannbreite der Vorwürfe reichte dabei von geringen Beträgen wie einer nicht in Rechnung gestellten Tierarztleistung in Höhe von 114,93 Euro bis hin zu einer Überweisung in Höhe von mehr als 80 000 Euro auf das Konto der ECI als „Provisionsgebühr“ für die Vermittlung von Pferden in das arabische Land.

Die Anklagepunkte wiesen alle drei Beschuldigten zurück: „Die Vorwürfe treffen weder in tatsächlicher noch rechtlicher Hinsicht zu“, ließen sie über ihre Verteidiger verlauten.

Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, hatte das Gericht drei Zeugen am ersten Prozesstag geladen: den leitenden Ermittler vom Landeskriminalamt, den Leiter der Innenrevision im Ministerium sowie den ehemaligen Leiter des Referats Tierzucht und Tierhaltung im Ministerium, der von 1994 bis 1995 selbst kommissarischer Leiter des Landgestüts war.

Vor allem der Aussage des letzten Zeugen nach scheinen die Kontakte zu Katar grundsätzlich mit dem „Segen“ des Landes geknüpft worden zu sein, um die Einnahmenbilanz zu verbessern: „Es war eine Auflage des Landesrechnungshofes, dass das Landgestüt neue Aufgaben suchen musste“, bestätigte der ehemalige Referatsleiter. „Katar war eine Möglichkeit.“ Da die Jahresberichte positive Zahlen aufgewiesen hätten, habe es keine tiefer gehende Geschäftsprüfung gegeben.

Auch von einer Vereinbarung, dass Fremdreiter wie Angestellte des Landgestüts Preisgelder von Turnieren behalten dürften, habe er Kenntnis gehabt. Seines Wissens nach seien diese gegen die Überstunden sowie die Start- und Nenngelder, die die Reiter selbst erbrächten, aufgerechnet worden. Hierzu werden im Laufe des Prozesses weitere Zeugen gehört.

Was zusätzliche Dienstleistungen für die Kataris angehe, habe er die Angeklagten selbst darüber informiert, dass sie dafür eine Nebentätigkeitsgenehmigung bräuchten. Dass trotz einer ablehnenden Antwort die Firma ECI gegründet worden sei, habe er hingegen nicht gewusst. Außerdem unterstrich er: „Dass Ehepartner mitkommen, ist bei keiner Dienstreise üblich.“

Unterstützung erhielt er in diesem Punkt vom zweiten Ministeriums-Zeugen, der diese Praxis als „höchst problematisch“ beurteilte. Die Gegenseite hingegen argumentierte, dass die Gastgeber – wie in ihrem Kulturraum üblich – dieses ausdrücklich erwartet hätten und die Reise keinesfalls eine „Vergnügungstour“ gewesen sei. Eine Ablehnung hätte zu Nachteilen in der Geschäftsbeziehung geführt. Außerdem: „Wir haben es hier mit VIPs in der Szene zu tun, und als solche werden sie behandelt“, betonte der Verteidiger der ehemaligen Gestütsleiterin. „Das sind gängige Praktiken.“

Die Fortsetzungstermine sind am Freitag, 8. Februar, und Montag, 18 Februar, jeweils um 9 Uhr.