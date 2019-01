Glatteis-Unfälle in der Region

Im Kreis Borken sind mindestens 15 Unfälle gemeldet. In Ahaus kam es zu vier glättebedingten Unfällen, in Gronau zu drei und in Heek und Raesfeld zu zwei. Weitere ereigneten sich in Bocholt und Südlohn. In Gescher wurde eine Fußgängerin von einem Auto erfasst, das nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen. In den anderen Fällen handelte es sich oft um Alleinunfälle, bei denen Fahrer die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben. Die Polizei appelliert angesichts des anhaltend Winterwetters zu einer angepassten Fahrweise.

Die Polizei in Münster meldet mehrere glatteisbedingte Unfälle mit Blechschäden und keinen Verletzten. Im Kreis Coesfeld hat es rund 20 Glatteis-Unfälle seit Mittwochnachmittag gegeben. Erste Bilanz: Leichtverletzte und fast alles Blechschäden.

Im Kreis Steinfurt hat es zwischen Mittwochabend 18 Uhr und Mitternacht 14 Mal gekracht. Kurz nach Mitternacht und am frühen Morgen hat es insgesamt zwei Unfälle gegeben. Der Gesamtschaden bei den 16 Unfällen beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Auch hier: Keine Verletzten.

Seit Mittwoch wurden im Kreis Warendorf 23 Unfälle gemeldet. Bei zwei Unfällen gab es zwei Leichtverletzte: In Sassenberg und bei einem Unfall, der sich zwischen Everswinkel und Telgte ereignet hat. Auf der L811 ist ein Auto dabei in den Graben gerutscht. Wegen Bergungsarbeiten musste die L811 komplett gesperrt werden.