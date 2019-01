„Neun der 13 Triebwagen werden derzeit in der Werkstatt untersucht“, sagte sie am Mittwoch. Nach Schmorbränden, die durch defekte Kabelverbindungen am Batteriebordnetz ausgelöst worden waren, hatte das Unternehmen die neuen Triebwagen am Dienstagabend kurzfristig zur Überprüfungen in die Werkstatt gerufen.

Beeinträchtigungen auf den Linien RB 50 (Münster-Dortmund), RB 61 (Bielefeld-Rheine-Hengelo), RB 65 (Münster-Rheine) und RB 66 (Münster-Osnabrück) waren die Folge. Keolis setzte noch am Dienstagabend auf der Strecke nach Hengelo und Mittwochmorgen Richtung Münster Busse ein.