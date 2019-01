Wie de Polizei berichtet, ist es am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Glandorfer Damm in Höhe Kattenvenne zu einem schweren Unfall gekommen. In einer Kurve prallten ein Lkw und ein Pkw zusammen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Zum Unfallhergang kann die Polizei aktuell noch keine Angaben machen.

Schwerer Unfall auf der B 475: Beteiligt sind ein PKW und ein LKW. Foto: Michael Schwakenberg

Der Glandorfer Damm ist zwischen der Hohner Straße und dem Ostbevener Damm wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten noch voll gesperrt. Da sich die Bergung des Lastwagens noch eine Weile hinziehen kann, wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Wir berichten nach.