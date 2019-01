Seit dem späten Montagabend (28. Januar) wurde die 19-Jährige vermisst. Bis Mittwochmorgen (30. Januar) ergaben die Ermittlungen an bekannten Anlaufstellen, unter anderem an ihrem Geburtsort Lüdinghausen, keine Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort, teilte die Polizei Dortmund mit.

Inzwischen wurde die Fahndung zurückgenommen. Die junge Frau befindet sich derzeit in einem Krankenhaus in medizinischer Behandlung, berichtete die Polizei am Mittwochvormittag.