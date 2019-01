Brandgefahr in Triebwagen

Münster -

Private Bahnunternehmen sorgen in der Region nachhaltig für Ärger. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat am Dienstag die Nordwestbahn wegen anhaltend schlechter Leistungen offiziell abgemahnt. Zugleich erklärte die Eurobahn am Abend, „mit sofortiger Wirkung die Fahrzeuge des Typs Flirt 3 für den weiteren Betrieb“ sperren zu müssen.