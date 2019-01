Bahn geht von kürzerer Reparaturzeit aus

Ascheberg -

Die Deutsche Bahn arbeitet noch an einem Plan, wie die Schäden an der Strecke Münster - Dortmund zu beseitigen sind. Der großen Sorge, dass die Strecke bis zu einem Jahr gesperrt werden könnte, tritt Werner J. Lübberink, Konzernbevollmächtigter für das Land Nordrhein-Westfalen, in einem Antwortbrief an den CDU-Landtagsabgeordneten Dietmar Panske entgegen: „Unserer Erwartung nach wird die bauliche Dauer der Reparaturmaßnahmen jedoch deutlich unter einem Jahr betragen.“