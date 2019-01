Äste und Steine in den Gleisanlagen

Ochtrup -

„Person am Gleis“, „Jugendliche legen Steine auf“, so oder so ähnlich lauteten in den vergangen Wochen immer wieder Einsatzmeldungen in der Leitstelle der Bundespolizei Münster an die Bundespolizeistreifen. Wie es jetzt im Polizeibericht heißt, wurden entlang der Bahnstrecke Münster-Enschede insbesondere in der Nähe des Bahnhofs Ochtrup vermehrt Äste in den Gleisbereich und Steine auf die Schienen gelegt.