Wie die Polizei berichtet, sind am Montagabend 26 Anzeigen aus Olfen wegen Betrugsversuchs per Telefon eingegangen. Der oder die Betrüger riefen demnach zwischen 19.16 Uhr und 22.27 Uhr bei Olfenern - vornehmlich Seniorinnen und Senioren - an, gaben sich als Polizisten aus, erzählten von Einbrüchen in der Nachbarschaft und versuchten, ihre potenziellen Opfer nach Wertgegenständen im Haus auszufragen. Viele Anrufe gingen bei Anwohnern von Eichenstraße bzw. Gartenstraße ein.

Bei allen diesen Fällen blieb es beim Betrugsversuch. Die Angerufenen legten auf und erstatteten Anzeige bei der echten Polizei. „So ist es richtig”, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.