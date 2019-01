Autofahrer müssen sich am Dienstagmorgen auf gefährlich glatte Straßen in Nordrhein-Westfalen einstellen. Bei Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad sei es bis ins Flachland glatt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Vielerorts kam es nach Angaben der Polizei bereits zu Unfällen.

Vor allem die Autobahn 31 ist betroffen. Am Morgen gab es hier gleich mehrere Glatteis-Unfälle, bei denen auch Personen - teils schwer - verletzt wurden. An den Unfallstellen bei Coesfeld und in Höhe Lembeck kam es wegen Sperrungen zu längeren Staus auf der Autobahn in Richtung Norden (Gronau).

Die Polizei Münster warnte zudem vor einer „spiegelglatten” Fahrbahn auf der A 43. Dort und im Stadtgebiet habe es trotz der Glätte am frühen Morgen glücklicherweise noch keine Unfälle gegeben.

Laut DWD bleibt es auch im Laufe des Tages glatt in NRW. Der Schneefall lasse langsam nach. Lediglich in der Eifel werde es noch verbreitet schneien. Auch für die Nacht zum Mittwoch warnt der DWD vor Glätte und Frost mit Temperaturen zwischen 0 und -3 Grad, im höheren Bergland bis -5 Grad.