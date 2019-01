Die fast unmögliche Aufarbeitung eines Dramas

Es war eine verhängnisvolle Fahrt an jenem 24. November 2017. Als der gerade 18-jährige Warendorfer seine beiden 17 und 18 Jahre alten Freunde eingeladen hatte, lautete das Fahrtziel Münster. Über die Kreisstraße 3 ging‘s auf Everswinkel zu, als die Tour ein jähes Ende fand. Der Wagen knallte auf gerader Strecke ohne jeglichen Gegenverkehr seitlich mit voller Wucht gegen einen Baum. Der 18-Jährige auf der Rückbank wurde herausgeschleudert und erlitt Verletzungen am Rücken und Kopf, der 17-Jährige auf dem Beifahrersitz wurde voll vom Baum getroffen und erlag sechs Tage später in der Uni-Klinik Münster seinen schweren Verletzungen. Am Montag ging‘s vor dem Warendorfer Amtsgericht um die Schuldfrage. Hat der Fahrer den Unfall durch bewusste leichtsinnige Lenkbewegungen verschuldet? Die Anklage: fahrlässige Tötung.

Der Unfall hat zweifellos tiefe Wunden gerissen. Bei der Familie des Unfalltoten, die als Nebenkläger auftrat, bei Verwandten und Freunden sowie beim traumatisierten Unfallfahrer selbst – alle zusammen Mitglieder der tamilischen Gemeinschaft Warendorf, in der nun eine angespannte Stimmung herrsche. Die Aufarbeitung des Geschehens jenes schicksalhaften Tages erfolgte zum zweiten Mal vor Gericht, nachdem zwischenzeitlich auch ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs eingeschaltet worden war. Leichter wurde es dadurch dennoch nicht.

„Es tut mir unendlich leid“

Der Fahrer: „Ich weiß nur noch, dass ich bei McDonalds links abgebogen bin, danach weiß ich fast gar nichts mehr“. Die Erinnerung setzt erst beim Aufwachen auf der Intensivstation in der Uni-Klinik wieder ein. Der Jugendgerichtshelfer zeichnete nach Gesprächen ein Bild des Angeklagten, der unter dem traumatischen Erlebnis leide. „Er macht sich sehr starke Vorwürfe, den Tod seines Freundes verursacht zu haben“, die fehlende Erinnerung belaste ihn sehr. Zum Jahrestag des Unfalls habe er die Unfallstelle noch einmal aufgesucht und Blumen abgelegt. „Es tut mir unendlich leid“, so der Angeklagte. „Es war mein bester Freund, wie ein Bruder für mich. Es reicht keine Entschuldigung, es ist unverzeihlich.“

Der Zeuge: Er saß auf der Rückbank, war damals mit seinem Handy beschäftigt und haderte mit seinen Erinnerungen. Er habe „kurzfristige Lenkbewegungen“ des Fahrers mitbekommen, kurz danach sei er schon aus dem Auto geflogen. Der Anwalt der Nebenkläger half dem Zeugen mit Blick auf die damalige polizeiliche Vernehmung und mahnenden Worten bezüglich einer möglichen Falschaussage dann auf die Sprünge. „Hatten Sie Angst, ist das richtig?“ „Ja.“ „Fünf Mal haben Sie bei der Vernehmung die Lenkbewegungen bestätigt, war das so?“ „Ja.“ „Hat das den Unfall ausgelöst, war das so?“ Noch ein zögerliches „Ja“.

Gutachter: „Heftige Lenkbewegung nach links“

Der Gutachter: Die Schleuderspuren auf der Fahrbahn würden die Drehbewegung des Wagens nach links belegen. „Am Fahrzeug hat es nicht gelegen“, stellte er fest. Mit 50 bis 55 Kilometern pro Stunde sei der Wagen gegen den Baum geprallt, das Tempo zuvor habe zwischen 70 und 80 gelegen. Also genau im dort erlaubten Bereich. Das Schleudern sei „durch eine heftige Lenkbewegung nach links ausgelöst worden. Alles was davor war, da fehlen mir die Spuren.“ Es könne sein, dass der Fahrer einem Tier ausgewichen sei. Es könne sein, dass er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei und dann gegengelenkt habe. Und es sei möglich, dass der Wagen durch mehrfache Lenkbewegungen hochgeschaukelt und ausgebrochen sei.

Die Staatsanwältin: Durch wechselseitige Lenkbewegungen sei der Pkw in eine instabile Lage gebracht worden. Der Angeklagte sei „für den Tod seines Freundes verantwortlich“, habe sich „unzweifelhaft der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht“. Es sei das Jugendstrafrecht anzuwenden. Auch wenn der Fahrer selbst traumatisiert sei, müsse das Verhalten sanktioniert werden: Zwei Wochen Dauerarrest, Führerscheinentzug für ein Jahr, Täter-Opfer-Ausgleich, so die Forderung.

Der Anwalt der Nebenkläger: Der Fahrer habe „aus Spaß, Jux und Dollerei höchst unverantwortlich gehandelt“. Durch zumindest gröblich fahrlässiges Verhalten sei das Fahrzeug ins Schleudern geraten und ein Mensch zu Tode gekommen. „Das ist auch nicht einfach zu entschuldigen“, es sei „auf jeden Fall eine Strafe auszusprechen“. Neun Monate Jugendstrafe auf Bewährung, Entzug der Fahrerlaubnis für zwei Jahre. Außerdem habe „ein ernsthafter Versuch, einen Täter-Opfer-Ausgleich herzustellen, überhaupt noch nicht stattgefunden“. Der Vater des Toten habe in der Folge einen Herzinfarkt erlitten, die Mutter eine Schädigung der Milz.

Verteidiger: „Das wird den Angeklagten bis zum Ende seines Lebens verfolgen“

Der Verteidiger: Es sei ein „tragisches Ereignis“, das nicht mehr rückgängig zu machen sei. „Alle Betroffenen sind traumatisiert. Das wird den Angeklagten bis zum Ende seines Lebens verfolgen. Die moralische Schuld kann ihm niemand nehmen.“ Hier sei aber nun strafrechtlich zu urteilen, und die Beweislage reiche nicht aus, dem Angeklagten eine Schuld zuzuweisen. Es kämen mehrere mögliche Ursachen in Betracht, die zum Unfall geführt hätten. Die Forderung somit: Freispruch vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung.

Der Richter: „Es kann kein Urteil geben, das allen gerecht wird.“ War es eine oder waren es mehrere Lenkbewegungen? Der Unfall lasse sich nicht erklären mit einem Ausweichen, „deshalb gehe ich hier von einem Verschulden des Angeklagten aus“. Nicht Raserei, nicht Rowdytum, sondern Leichtsinn. Grobe Fahrlässigkeit. „Kleine Ursache, große Wirkung.“ Es gebe keine Rechtsfolge, die der Sache gerecht werden könne – „hier stößt das Gericht an seine Grenzen“.

Richter: „Ein bitterer Beigeschmack bleibt“

Das Urteil: Ein Täter-Opfer-Ausgleich; die Eltern des Unfallopfers müssten selbst entscheiden, ob sie das annehmen. 100 Stunden gemeinnützige Arbeit als „symbolisches Zeichen, Schuld abzuarbeiten“, dazu die Verfahrenskosten. Der Führerschein? Kein Entzug. Der Vorfall liege über ein Jahr zurück, davor und danach habe es keinerlei Verstöße gegeben. Eine leichtsinnige Handlung. „Da kann ich keine Ungeeignetheit feststellen“, so der Richter. „Ich weiß, ein bitterer Beigeschmack bleibt, aber ich habe versucht, der Sache gerecht zu werden.“