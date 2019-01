Münster -

Verspätungen, Zugausfälle, drangvolle Enge: Nachdem die Eurobahn in den vergangenen Monaten deswegen in der Kritik stand, ist es jetzt die Nordwestbahn. Dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr passt das nicht. In dieser Woche muss die Geschäftsführung des privaten Eisenbahnunternehmens zum Rapport nach Gelsenkirchen. Längst macht das böse Wort von einer drohenden Abmahnung die Runde.