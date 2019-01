Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 67 in Bocholt sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden nach Angaben der Polizei zudem schwer verletzt. Der schwere Unfall ereignete sich um kurz vor sieben Uhr zwischen den Anschlussstellen Bocholt-Zentrum und Fachhochschule.

Die Unfallaufnahme dauert noch an. Zum genauen Unfallhergang konnte der Polizeisprecher noch keine Angaben machen. Ein Schweinetransporter sei beteiligt gewesen. Bislang deute jedoch alles auf einen Frontalzusammenstoß hin. Die Unfallursache ist noch unklar.

Die drei getöteten Erwachsenen hätten in einem Auto gesessen, ihre Identität werde nun geklärt. Die Unfallaufnahme, die Absperrungen und Umleitungen seien sehr aufwendig, sagte der Polizeisprecher. „Das wird sich noch länger hinziehen.“

Schweine im Viehtransporter

In dem Viehtransporter waren nach Angaben der Polizei über 100 Schweine. Einige davon liefen einige Zeit an der Unfallstelle herum. Das Kreisveterinäramt wurde hinzugezogen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Es ist ein sehr aufwendiger Einsatz”, so der Sprecher.

Der Unfall hat im morgendlichen Berufsverkehr zu vielen Staus geführt. Noch immer ist die B 67 voll gesperrt, auch die umliegenden Straßen sind verstopft. Die Polizei rät, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Die B 67 ist eine Hauptverkehrsader, die im Süden des Kreises Borken die wichtigste Verbindung zwischen Ost und West darstellt, so die Polizei.