Nach Polizeiangaben übersah eine 42-jährige Autofahrerin in Paderborn an einer Kreuzung einen Krankenwagen, der Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge prallten zusammen, kamen von der Fahrbahn ab und gerieten in einen Straßengraben. Die Unfallfahrerin, der 35-jährige Fahrer des Krankenwagens und sein 69-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt, eine 84-jährige, im Krankenwagen transportierte Patientin erlitt schwere Verletzungen.

Unfall in Ibbenbüren

Kurze Zeit später nahm eine 30-jährige Autofahrerin in Ibbenbüren im Kreis Steinfurt einem Rettungsfahrzeug im Einsatz an einer Kreuzung die Vorfahrt, beide Fahrzeuge prallten zusammen. Die 57 Jahre alte Notärztin und der 47-jährige Fahrer des Rettungswagens wurden schwer verletzt, die Unfallfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Das vierjährige Kind in ihrem Auto blieb laut Polizeibericht unverletzt.