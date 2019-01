„Fettabsaugung ist keine Schönheits-OP“

Wenn Sabrina D. in ein Café gehen möchte, überlegt sie sich das gut. Haben die Stühle Armlehnen, zwischen denen sie stecken bleiben könnte? Und will sie dort wirklich auf eine Toilette gehen, in der es zu eng ist, um die Kompressionsstrumpfhose über die dicken Beine zu tüdeln? Und dann die Blicke der anderen! Sa­brina ist dick. Doch nicht etwa durch Pommes und Cola: Die Grevenerin ist krank. Eine Fettabsaugung würde ihr helfen. Deshalb verfolgt sie mit Spannung die aktuelle Debatte über die Frage, ob Krankenkassen diesen Eingriff künftig bezahlen sollen.

„Auseinandergegangen bin ich in der Pubertät“, erinnert sich die 32-Jährige. Da gerät ja gerne einiges im Körper durcheinander. Besonders die Arme und Beine wurden dick und dicker. Hinzu kam eine extreme Schmerzempfindlichkeit: „Wenn mich jemand an Armen oder Beinen berührt hat, bin ich fast an die Decke gegangen.“ Typisch Hormon-Umstellung? „Ich wusste ja gar nicht, dass das nicht normal ist.“

Auch Ärzte kamen dem Phänomen nicht auf die Schliche. „Die haben gesagt: Du bist zu dick, nimm ab!“ Und so war es eine Mitpatientin in einer Klinik, die den entscheidenden Hinweis gab. Die sagte: „Kann es sein, dass du ein Lip­ödem hast?“ Sie hatte recht: Genau das ist die Krankheit, unter der Sabrina D. schon ihr halbes Leben leidet.

Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Fettverteilungsstörung. Der Körper lagert Fett an, vornehmlich in Beinen und Armen, statt es vernünftig zu verarbeiten und wieder auszuscheiden. Am Ende verhält es sich fast wie ein Krebsgeschwür: Es ist da, aber gehört nicht richtig zum Körper. „Abnehmen ist fast unmöglich“, sagt die Grevenerin. Mit Joggen und Diät ist da nichts zu machen.

Die Diagnose, die ihr Leben veränderte

Lipödem: Die Diagnose, die ihr Leben veränderte, bekam sie vor einem Jahr. Bei ihrer Arbeit als Beraterin in einem Call-Center ist sie seitdem nicht wieder gewesen: krankgeschrieben. Sie trägt eine Kompressions-Strumpfhose und bekommt einmal in der Woche eine Lymphdrainage. Doch das bringt kaum Linderung: Wenn Sabrina D. die Treppe zu ihrer Wohnung in der vierten Etage hochgeht, muss sie zweimal länger Pause machen. Arbeiten kann sie nicht, weil sie nicht lange sitzen und nicht lange stehen kann. Nach 20 Minuten Fahrrad fahren verlässt sie die Kondition. „Das bestimmt das ganze Leben“, beschreibt sie. Und hat nur einen Wunsch: „Ich möchte Lebensqualität haben.“

"Keine Schönheitsoperation"

Die verspricht sie sich vom Fettabsaugen, der „Liposuktion“. Dabei wird das Fett aus Armen und Beinen entfernt. Das aber zahlt die gesetzliche Krankenkasse bislang nicht. „Dabei hat das nichts mit einer Schönheitsoperation zu tun“, betont die Betroffene.

Sparen reicht nicht

„Natürlich überlegen wir, ob wir das Geld irgendwann selbst zusammenbekommen“, sagt sie nachdenklich. Doch Sabrina D. ist arbeitsunfähig, ihr Freund verdient als Lagerarbeiter genug zum Überleben, aber zu wenig zum Sparen. Mit 18 000 Euro Operationskosten rechnen die beiden – „so viel leiht uns ja auch keine Bank.“

Hoffnung

Aber es gibt Hoffnung. Nachdem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeprescht war, empfiehlt nun auch der Gemeinsame Bundesausschuss, dass Krankenkassen das Fettabsaugen bezahlen sollen. Zunächst nur für die besonders schweren Fälle („Stadium 3“) – doch für Sabrina D. („Stadium 2“) ein Schritt in die richtige Richtung.

Interview: „Das ist ein ernährungsunabhängiger Prozess“

MÜNSTER. Prof. Dr. Tobias Görge und Dr. Dominik Schlarb sind an der Klinik für Hautkrankheiten der Uniklinik Münster mit Lipödem und Fettabsaugung befasst.

Was geschieht bei einem Lipödem im Körper?

Görge: Man spricht von einer unkontrollierten Veränderung des Unterhaut-Fettgewebes. Das ist übrigens ein ernährungsunabhängiger Prozess.

Was ist über die Ursachen bekannt?

Görge: Es gibt eine familiäre Häufung, aber es ist bis heute noch nicht eindeutig identifiziert, was die Grundlage dafür ist. Betroffen sind fast ausschließlich Frauen.

Wie genau läuft eine Fettabsaugung?

Schlarb: Üblicherweise wird eine sogenannte Tumeszenzlösung in das Unterhautfettgewebe gespritzt. Diese löst unter anderem die Fettzellen aus dem Bindegewebe. Anschließend wird das Fett durch eine lange Kanüle abgesaugt. Dadurch nimmt man den äußeren Druck und die Lymphbahnen können wieder „frei atmen“ – soll heißen, die gestaute Lymphe kann wieder ohne Engstellen abfließen. Des Weiteren wird die Durchblutung der Haut wieder erleichtert.

Was kostet so eine Operation?

Görge: Ein Eingriff kostet um die 3000 Euro. Häufig sind zwei oder drei Sitzungen nötig, hinzu kommen unterschiedlich hohe Kosten etwa für den Krankenhausaufenthalt. Auf fünfstellige Kosten sollte man sich derzeit einstellen. (gap)