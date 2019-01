Anklage: Ehefrau erstochen und im Ententeich versenkt

Im Dezember ist eine dreifache Mutter aus Heek tot aus dem Teich im Stiegenpark geborgen worden, ihr Mann hatte zuvor gestanden, die 23-Jährige umgebracht zu haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags sowie Körperverletzung und Bedrohung erhoben.

Die Ermittler werfen dem 32-jährigen Ehemann vor, seine Frau am 8. August vergangenen Jahres getötet zu haben und anschließend die Leiche in einem Teich im Stiegenpark in Heek versenkt zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Münster am Freitag mit. Nach der 23-jährigen Frau war anschließend monatelang gesucht worden. Zuerst hatte der Russe die Tat bestritten.

Streit zwischen dem Ehepaar

Monate nach seiner Festnahme am 22. September gestand er die Tat im Dezember ein. Allerdings habe er die Mutter von drei Kindern nicht absichtlich getötet, sondern während eines Streits. Nach dem Geständnis hatten Taucher den Teich in Heek abgesucht und schließlich einen mit Steinen beschwerten leblosen Körper im Wasser gefunden.

Laut Ermittler hatte der Beschuldigte kurz vor seiner Festnahme die aus Russland angereisten Eltern der Frau bedroht und angekündigt, sie zu töten. Der 32-Jährige lebte in Mettmann räumlich getrennt von seiner Frau. Er soll die Ehefrau regelmäßig in deren Wohnung in Heek besucht haben. Nach den durchgeführten Ermittlungen soll es zwischen dem Angeschuldigten und seiner Ehefrau wiederholt zu - auch körperlichen - Auseinandersetzungen gekommen sein, in denen der Angeschuldigte seiner Frau unter anderem respektloses Verhalten gegenüber ihm und seinem ältesten Sohn vorgeworfen haben soll.

Leichnam im Teich versenkt

Bei einer dieser Streitigkeiten soll der Angeschuldigte am 8. August 2018 in der Wohnung in Heek seiner Ehefrau mit einem Plastikauto gegen den Kopf geschlagen und ihr dadurch eine blutende Kopfverletzung zugefügt haben.

Am Abend desselben Tages sollen der Angeschuldigte und seine Frau einen Spaziergang zum sogenannten „Ententeich“ im Stiegenpark in Heek gemacht haben. Dort soll sich ein erneuter Streit entwickelt haben, in deren Verlauf die Ehefrau dem Angeschuldigten ein von ihr zuvor mitgenommenes Messer vorgehalten haben soll. Der Angeschuldigte soll seiner Ehefrau das Messer entwendet, ihr damit zahlreiche Stichverletzungen in verschiedenen Körperregionen zugefügt sowie durch den Hals geschnitten und sie dadurch getötet haben. Anschließend soll der Angeschuldigte den Leichnam in einem Bereich des Teiches mit vorgefundenen Netzen und Steinen beschwert und sodann versenkt haben.

Schwiegereltern bedroht

Nachdem eine Flüchtlingshelferin aus Heek die Ehefrau des Angeschuldigten am 11. August vergangenen Jahres als vermisst gemeldet hatte und deren Eltern aus Russland angereist waren, um die Kinder in Obhut zu nehmen, soll der Angeschuldigte am 21. September seine Schwiegereltern mit einem Messer bedroht und angekündigt haben, dass er sie – so die Formulierung in der Anklageschrift – „abschlachten“ werde.

Tod bei zweiter Vernehmung eingeräumt

Der Angeschuldigte hat zunächst eine Tatbegehung bestritten und behauptet, seine Ehefrau habe die Familie eigenständig in der Nacht des 8. August verlassen. Nach seiner Festnahme am 22. September hat der Angeschuldigte im Dezember um eine ergänzende Vernehmung in der Justizvollzugsanstalt gebeten. Er hat dann gegenüber Beamten der Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster eingeräumt, seine Ehefrau – nach seiner Darstellung ohne Absicht - getötet zu haben. Bei dieser Vernehmung hat der Angeschuldigte den Ablageort so genau beschrieben, dass der Leichnam geborgen werden konnte.

Ob die Anklage angenommen wird, muss jetzt das Landgericht Münster entscheiden.