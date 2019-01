Wetter wird am Wochenende milder

Die Kälteperiode macht am Wochenende eine Pause. Das Wetter im Münsterland wird vorübergehend deutlich milder. „Die Temperaturen steigen am Samstag und Sonntag auf bis zu acht Grad”, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor. Die Nächte bleiben frostfrei. Die Sonne hat allerdings wenig Chancen gegen die Wolkendecke durchzukommen. Vor allem am Samstag wird es zudem relativ windig, aber nicht stürmisch. „Am Samstag können auch mal kräftigere Böen dabei sein. Der Samstag wird wahrscheinlich auch windiger als der Sonntag”, sagt Schmidt.

Bevor die milderen Temperaturen das Münsterland erreichen, wird am Freitag noch mal Schneefall erwartet. Am späten Nachmittag dürften die ersten Flocken vom Himmel fallen. Der Schnee geht dann am Abend rasch in Regen über, der zu Glätte auf den Straßen führen kann. Schmidt rät Autofahrern deshalb zu besonderer Vorsicht.

Temperaturen rutschen wieder in den Keller

Winter am Aasee 1/8 Kalt, aber sonnig: Das schöne Winterwetter verbringen diese zwei Radfahrer am Aasee. Foto: Oliver Werner

Die ersten Eisschollen sind schon da: Bis der Aasee komplett zugefroren ist, wird es noch etwas dauern. Foto: Oliver Werner

Die Eisschicht ist bislang sehr dünn. Sollte aus der Prognose für das Wetter in den kommenden Wochen Realität werden, dürfte der Aasee zufrieren. Foto: Oliver Werner

Temperaturen unter dem Gefrierpunkt werden nachts erwartet. Tagsüber müssen die Münsteraner sich auch auf Schnee einstellen. Foto: Oliver Werner

Wird die Eisschicht dicker, könnten sich bald wieder Schlittschuhläufer auf dem Aasee tummeln. Foto: Oliver Werner

Perfektes Winterwetter: Den Sonnenschein nutzen die beiden, um am Aasee zu joggen. Foto: Oliver Werner

An manchen Stellen wird schon deutlich sichtbar, dass der Aasee aufgrund der eisigen Temperaturen langsam zufriert. Foto: Oliver Werner

Das Betreten des Aasees bleibt gefährlich, selbst wenn die Eisschicht dicker werden sollte. Foto: Oliver Werner

Anfang der kommenden Woche kehrt dann das Winterwetter mit eisigen Temperaturen zurück. „Im Laufe des Montags kann es wieder Schneeflocken geben”, kündigt Schmidt an. Aus Skandinavien zieht nasskalte Luft nach Deutschland und erreicht auch das Münsterland. Die Temperaturen rutschen wieder in den Frostbereich.

Ob sich das nasskalte Winterwetter die gesamte Woche in der Region hält, kann Schmidt nicht einschätzen: „Der genaue Ablauf ist noch ein bisschen unsicher.” Bislang sieht es aber danach aus, dass die milderen Temperaturen am Wochenende eine Ausnahme bleiben.