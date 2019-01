Almelo/Gronau -

Weil er seine ehemalige Freundin entführt hatte, hat das Gericht in Almelo einen Mann aus Gronau zu einer Haftstrafe von 182 Tagen verurteilt. Da er diese Zeit bereits in Untersuchungshaft abgesessen hatte, konnte er am Dienstag das Gericht als freier Mann verlassen. Er muss seiner Ex jedoch über 1600 Euro zahlen.