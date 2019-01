Schneedecke im Münsterland - vereinzelt Unfälle

Vielerorts sind im Münsterland seit Dienstagabend Schneeflocken heruntergekommen. Auf den Straßen hat es in der Folge mehrere Glätteunfälle gegeben. So krachte es im Kreis Borken bereits am Abend fünf Mal, es blieb aber immer bei Sachschäden. Am frühen Morgen kamen im Münsterland weitere Unfälle hinzu. Insgesamt zählten die Polizeibehörden rund 20 glättebedingte Einsätze (bis 8.00 Uhr).

„Die Straßen waren gut geräumt, bei uns gab es nur eine Handvoll kleinerer Unfälle”, berichtete Pressesprecher Andres Bode von der Polizei Münster. Auf der A1 zwischen Hiltrup und Münster-Süd etwa verlor ein Laster gegen sieben Uhr Schüttgut, der rechte Fahrstreifen musste dort kurzzeitig gesperrt werden.

Verletzte blieben nach Angaben der Polizei dabei die Ausnahme: Bei einem Unfall am Morgen in Senden-Bösensell (Kreis Coesfeld) verletzte sich eine Autofahrerin, die von der Straße gerutscht war, leicht. „Der Vorteil ist: Schnee sieht man ja. Die Autofahrer waren entsprechend vorsichtig unterwegs”, berichtet Peter Spahn von der Polizei im Kreis Warendorf, wo es am Morgen keinen einzigen Glätteunfall gab.

Im Laufe des Morgens soll der Schneefall aufhören. Autofahrer sollten aber trotzdem Acht geben, da die Straßen überfrieren könnten, warnte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes.