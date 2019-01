Auf eine Märchenstunde hat der Richter überhaupt keine Lust. Schnell macht er dem Angeklagten am Dienstag vor dem Amtsgericht Ahaus klar: „Ich will nicht, dass die Frau aussagen muss.“ Gemeint ist eine junge Schöppingerin, die von dem Angeklagten (50) im August 2018 zweimal unsittlich angefasst worden war.

Er möchte nicht, so der Richter, dass das Opfer gezwungen werde, vor Gericht aussagen zu müssen. Er wolle vermeiden, „dass das Opfer noch einmal Opfer wird“.

Der Tatvorwurf: Der Mann schlief bei Freunden. Nachts wurde er wach und ging ins Wohnzimmer. Dort schlief die betrunkene Tochter des Paars auf der Couch. Der 50-Jährige soll die Heranwachsende am ganzen Körper berührt haben. Davon bekam die junge Frau nichts mit.

Am nächsten Tag, als der Mann mit ihr im Auto saß, erzählte er ihr davon, um „einfach ehrlich“ zu sein. Gleichzeitig soll er ihr den Oberschenkel gestreichelt und sie unsittlich berührt haben. Zudem soll der 50-Jährige der jungen Frau gesagt haben, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr wolle.

„Das mit dem Geschlechtsverkehr habe ich nie gesagt“, erklärt der Angeklagte. Er stellt es zunächst so dar, als ob er Fernsehen geguckt habe und eingenickt sei. Als er aufgewacht sei, habe er das Gesäß der jungen Frau berührt. Das Streicheln des Oberschenkels im Auto gibt er zu, mehr nicht.

Da reicht es dem Richter. „Wenn Sie nicht Ihre Taktik ändern, setze ich einen neuen Termin an“, sagt er energisch. Dann werde dem Angeklagten ein Pflichtverteidiger an die Seite gestellt. Der Grund: Bei einer Verurteilung droht dem Mann eine mehrjährige Haftstrafe ohne Bewährung. Ab einem Jahr, so der Richter erläuternd, sei ein Verteidiger erforderlich. Ein Geständnis werde dann nicht mehr positiv angerechnet, so der Richter.

„Warum haben Sie die junge Frau am Oberschenkel gestreichelt?“, will der Richter wissen. Der Schöppinger bleibt eine Antwort schuldig. Vielmehr kommen ihm Tränen in die Augen. „Ich bereue es ja.“

Sowohl der Richter als auch der Staatsanwalt wollen augenscheinlich den Fall an diesem Tag zu Ende bringen, um die junge Frau zu schützen. Die von dem Angeklagten zugegebenen Vorwürfe reichen ihnen.

Der Richter verurteilt den 50-Jährigen, wie vom Staatsanwalt beantragt, wegen sexuellen Übergriffs und sexueller Belästigung zu einer neunmonatigen Haftstrafe auf Bewährung sowie einer Geldbuße von 1500 Euro.

Während der Urteilsverkündung sitzt die junge Frau im Zuschauerraum und schluchzt. Ihr Vater hat seinen Arm um sie gelegt. Aussagen muss sie dank dem Richter aber nicht.