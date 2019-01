Weiße Flecken auf dem Land

Düsseldorf -

Ausgerechnet die Milchkanne ist zur Maßeinheit des digitalen Fortschritts geworden. Seit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek in einem Interview erklärt hat, der neue Mobilfunkstandard 5G müsse „nicht an jeder Milchkanne“ verfügbar sein, vielerorts reiche nämlich der bisherige Standard 4G, ist eine Debatte über den Anschluss der ländlichen Region an die Digitalisierung entbrannt.