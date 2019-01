BZA-Betreiber wehrt sich

Die Bürgerinitiative kritisiert, dass die Verlängerung der Einlagerungsgenehmigung erst kurz vor Weihnachten öffentlich wurde. Wann haben Sie zuerst davon gesprochen?

Burghard Rosen: Wir haben seit dem Jahr 2014 über das Genehmigungsverfahren zur Zwischenlagerung schwachradioaktiver Abfälle informiert – in Mitteilungen, Dialogen, Broschüren, Medien und anderen Veröffentlichungen. Zudem hat die Bezirksregierung Münster als Genehmigungsbehörde in unserem Infohaus einen Öffentlichkeitstermin durchgeführt, bei dem auch die Bürgerinitiative Ahaus vor Ort war.

Wie lang darf in Ahaus gelagerter schwach- und mittelradioaktiver Müll in den aktuellen Behältern gelagert werden?

Rosen: Die aktuelle Genehmigung zur Zwischenlagerung dieser Abfälle endet im Sommer 2020. Daher haben wir frühzeitig eine Anschlussgenehmigung bei der Bezirksregierung Münster beantragt.

Sollte die längere Lagerung genehmigt werden, müsste der schwach- und mittelradioaktive Müll dann hier in Ahaus neu verpackt werden?

Rosen: Ein Öffnen der Behälter ist in Ahaus nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich. Auch in der jetzt beantragten Genehmigung ist das ausgeschlossen. Es handelt sich weiterhin um eine reine Zwischenlagerung dichter Behälter, die im Zwischenlager Ahaus nicht geöffnet oder neu verpackt werden.

Sie sagen, das Endlager Konrad (für schwach- und mittelradioaktive Abfälle) soll im ersten Halbjahr 2027 fertiggestellt werden. Warum beantragen Sie dann eine Verlängerung der Einlagerungsgenehmigung in Ahaus bis 2057?

Rosen: Der TÜV hat zuletzt den Zeitplan der Bauphase des Endlagers Konrad überprüft. Demnach ist mit der Fertigstellung im ersten Halbjahr 2027 zu rechnen. Die Genehmigung zur Lagerung von schwachradioaktiven Abfällen im Zwischenlager Ahaus läuft im Sommer 2020 aus. Bei der Beantragung bis 2057 haben wir uns an der vorgesehenen Einlagerungszeit des Endlagers Konrad von 30 Jahren, also bis zum Jahr 2057, orientiert. So ist die rechtssichere Aufbewahrung der Abfälle im Zwischenlager Ahaus bis zu deren spätest möglicher Abgabe an das Endlager Konrad sichergestellt. Die Zwischenlagerung in Ahaus bleibt also zeitlich befristet.

Mit Blick auf mögliche Terrorgefahren mag das Transportbehälterlager in Ahaus fragil wirken. Gerade mit Blick auf einen möglichen Flugzeugabsturz. Welche Zwischenfälle wurden für Ahaus analysiert?

Rosen: Zwischenlager wie das in Ahaus gehören zu den bestgesicherten Objekten in Deutschland. Der Schutz gegen Einwirkungen von außen wird fortlaufend den aktuellen Szenarien angepasst. So wird dazu aktuell eine zusätzliche Schutzwand rund um das Zwischenlager fertiggestellt. Darüber hinaus greifen weitere Maßnahmen wie beispielsweise ein umfassender Objektschutz oder moderne Sicherungstechnik.

Gibt es für jede denkbare Gefahr eine ausreichende Absicherung?

Rosen: In den Genehmigungsverfahren muss nachgewiesen werden, dass nach dem Stand von Wissenschaft und Technik die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensvorsorge getroffen sind und der Schutz beispielsweise gegen terroristischen Angriffe gegeben ist. Im aktuell laufenden Genehmigungsverfahren hat der TÜV auch einen Absturz der größten Passagiermaschine, eines A 380, untersucht. Darüber hinaus werden die Anforderungen an den Terrorschutz bei der Zwischenlagerung schwachradioaktiver Abfälle durch die vorhandenen Einrichtungen des Zwischenlagers Ahaus erfüllt.

Sie stehen auch mit anderen Initiativen gegen Atommülllagerung in Kontakt. Können Sie die Arbeit der Atomkraftgegner miteinander vergleichen?

Rosen: Seit Januar 2019 betreiben wir 13 Zwischenlager in Deutschland, von Bayern bis Schleswig-Holstein. Daher kenne ich natürlich die Situation vor Ort nicht nur in Ahaus. Als Betreiber der Zwischenlager ist uns sehr an einer Versachlichung gelegen. Beispiel Endlagerung: Völlig zu Recht möchten die Menschen vor Ort wissen, wann die Zwischenlagerung endet. Wenn dann aber suggeriert wird, die Endlagerung sei völlig ungeklärt, ist das schlicht unzutreffend.

Wie ist denn die Perspektive?

Rosen: Der Bundestag hat mit großer Mehrheit das Standortauswahlgesetz verabschiedet, in dem festgelegt ist, dass der Standort für ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle im Jahr 2031 feststehen soll. Das Endlager Konrad wird derzeit errichtet und soll 2027 fertiggestellt sein. Damit ist klar, dass die Zwischenlagerung zeitlich befristet bleibt. Unser Auftrag ist, bis dahin die sichere Zwischenlagerung zu gewährleisten.