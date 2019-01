Sonnenschein und blauer Himmel

Ochtrup -

Es ist Winter! Zwar ist die weiße Pracht mehr ein hauchdünner Schimmer als „eine heele Pack Schnee“, wie der Münsterländer sagt, doch ein strahlend blauer Himmel und kräftiger Sonnenschein trugen am Freitag zu echtem Winterfeeling in der Töpferstadt bei. Vergessen sind da schnell die grauen Tage der letzten Wochen. Am frühen Morgen sorgten die winterlichen Temperaturen noch für Glätte auf Straßen und Wegen. Die kommenden Tage versprechen zwar Frost, aber kaum Niederschlag. Und so macht Winter doch Spaß, oder?