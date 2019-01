Viel Lärm – und nichts . . .

„Ich dachte wirklich: So, das war’s“, beschreibt Elisabeth Haves den Moment, als sie neulich fast unter einen Lkw gekommen sei. Mit ihrem Fahrrad befuhr die Albersloherin die Kreuzung bei „Drepper“, als dort mal wieder ein Lastwagen auf die Gegenfahrbahn ausscherte, um in Richtung Sendenhorst abbiegen zu können. „Das war knapp, der hätte mich um ein Haar erwischt“, empört sich die 84-Jährige, der der Schrecken noch in den Gliedern sitzt.

„Sowas darf doch nicht sein“, findet Elisabeth Haves – und steht mit ihrer Meinung nicht alleine da. Immer häufiger kommt es im Dorf zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Dass bisher „nur“ Sach- und keine Personenschäden entstanden sind, werten viele als glücklichen Zufall. Die Albersloher fühlen sich durch den Lkw-Verkehr nicht nur gefährdet, sondern auch von ihm verdrängt. „Seit 84 Jahren lebe ich in diesem Dorf, und jetzt soll ich mich nicht mehr auf die Straße trauen?“, fragt sich Elisabeth Haves.

Eltern schicken Kinder nur ungerne über die schmalen Gehwege an den viel befahrenen Straßen. Es werden Umwege gewählt, die als sicherer gelten.

Das Thema Lkw-Verkehr im Dorf ist beileibe kein neues. Was kann getan werden, und wer ist zuständig?, fragen sich die Bürger schon seit Jahren. Unter anderen hat sich Volker Dörken intensiv mit dem Thema befasst und – wie übrigens auch Bürgermeister Berthold Streffing – einen Brief an Verkehrsminister Hendrik Wüst geschrieben. Nachdem das Ministerium erst einmal klarstellt, dass die für die Ortsdurchfahrt in Albersloh zuständige Verkehrsbehörde der Kreis Warendorf ist und die fachliche Aufsichtsbehörde die Bezirksregierung Münster, folgen ernüchternde Nachrichten. Zum Beispiel zum Bau einer Ortsumgehung: „Leider wurde die Planung der Ortsumgehung nicht nachhaltig vorangetrieben, seit 2016 ruht sie sogar vollständig“, heißt es im Schreiben des Verkehrsministeriums an Volker Dörken.

Die Landesregierung wolle die Planung der Ortsumgehung in Albersloh wegen der hohen Belastung nach Möglichkeit in dieser Wahlperiode wieder aufnehmen. „Allerdings arbeitet der Landesbetrieb Straßen NRW derzeit an acht Neubaumaßnahmen im Kreis, weshalb derzeit keine Planungskapazitäten für die Aufnahme einer weiteren Maßnahme des Landesstraßenbedarfsplans im Kreis Warendorf zur Verfügung stehen“, steht im Brief geschrieben. „Damit die Planung der Ortsumgehung möglichst schnell aufgenommen werden kann, haben wir dem Kreis Warendorf angeboten, dass er bereits jetzt Teile der Planung gegen Erstattung der externen Kosten durchführen kann“, schreibt das Ministerium weiter und merkt an, dass eine Antwort des Kreises aber noch ausstehe.

Soll das Verkehrschaos im Dorf also ungebremst weiterrollen? „Bloß nicht, auch die Lärmbelastung durch den Lkw-Verkehr ist unvorstellbar“, sagt Silvia Frie, die ihre Wohnung an der Kreuzung Bergstraße/Sendenhorster Straße hat. „Ab 3 Uhr morgens kann ich nicht mehr schlafen“, beklagt sich die Unternehmerin, die im Erdgeschoss einen Friseursalon betreibt und meint: „Mich wundert es, dass hier noch kein Lkw ’reingefahren ist. Ich wünsche mir für das Dorf eine Durchfahrtssperre für Lkw.“ Für die Fahrer hinnehmbare Umwege könnten ja wohl nicht der Grund dafür sein, dass ein ganzes Dorf unter unzumutbarem Verkehr leide.

Gelinde gesagt „genervt“ ist auch Klaus Heumannskämper, der an der Alverskirchener Straße wohnt und vom Durchschlafen „nur träumen kann“. Frühmorgens – genauer nachts gegen 2 Uhr – werde er von Lkw geweckt, die über die Straße donnern.

Mit Blick auf den Stillstand zur Planung der Ortsumgehung im Zuge der Landesstraße 586 fragt er: „Warum warten auf die große Lösung, die sowieso nicht kommt?“ Es müsse andere Wege geben, um das Dorf zu entlasten. Aber scheinbar werde „an zuständigen Stellen geschlafen“.

Hört man sich im Dorf um, haben viele Bürger Ideen zur Verkehrsentlastung, von denen manche vielleicht sogar umsetzbar wären. In einem scheinen sie sich auf jeden Fall einig: „Da muss man doch was machen.“ Bleibt wohl die Frage, wer „man“ ist, der dann wann was macht.