Saugbagger im Einsatz

Eigentlich soll sich Olaf Roer nur um den Schlamm im Nottulner Rhodeparkteich kümmern. Doch schon bald fischt er auch etwas für das Münsterland Typisches aus dem trüben Gewässer: ein altes Fahrrad, das wer weiß wie lange am Grund des Teiches gelegen hat.

Nach zweitägiger Vorbereitung sind am Mittwoch die Arbeiten zur Entschlammung des Rhodeparkteiches gestartet. „Voraussichtlich vier Werktage werden wir dafür brauchen“, sagt Baustellenleiter Roer von der beauftragten Firma Huning Umwelttechnik (Melle). Während Roer den Saugbagger im Teich steuert, kümmert sich Kollege Markus Cremer um die Geräte und Anlagen im Technik-Anhänger.

Mehrere Container, der Technik-Anhänger und diverse Schlauchleitungen bestimmen das Bild auf einem Teil der am Park angrenzenden Parkplatzfläche. Schlammabsaugung hat ganz offenbar etwas mit Technik zu tun:

Der Saugbagger, den Olaf Roer kreuz und quer durch den Teich steuert, hat am vorderen Ende des Auslegers eine Förderschnecke, die den Schlamm direkt vor die Öffnung eines Saugrohres befördert. Mit einer Pumpe wird das Wasser-Schlamm-Gemisch zu einem knapp 30 Kubikmeter umfassenden Container gepumpt. Eine Zwischenstation. Denn anschließend fließt das Gemisch in den Technikanhänger, wird dort mit einem Polymer-Flockungsmittel versetzt und läuft dann durch eine Zentrifuge, in der die festen Bestandteile vom Wasser getrennt werden. Über eine weitere Förderschnecke wird der nun stark entwässerte Schlamm in einen Transportcontainer gefüllt, während das Wasser wieder in den Teich zurückgelangt.

Ein recht aufwendiges Verfahren, räumt auch Michael Kneuer ein. Man habe sich aber dafür entschieden, weil so die Schlammabsaugung und auch die Entsorgung relativ schnell durchgeführt und mögliche Geruchsbelästigungen für Anlieger gering gehalten werden können, so der technische Leiter Grünflächen bei den Nottulner Gemeindewerken.

Etwa 80 bis 90 Tonnen Schlamm, so die Schätzung im Vorfeld der Maßnahme, werden voraussichtlich bei der Aktion im Rhodepark zusammenkommen. Schlamm, der anschließend auf eine Deponie gebracht werden muss. „Das gilt übrigens auch für den Schlamm der Appelhülsener Gräfte“, fügt Kneuer hinzu.

Auch für deren Entschlammung hat die Firma Huning den Auftrag erhalten. Wenn man mit den Arbeiten in Nottuln voraussichtlich am Montag oder Dienstag fertig ist, rückt der ganze Fuhrpark nach Appelhülsen zur Gräfte am evangelischen Friedenshaus aus.

Insgesamt rund 160 000 Euro (davon entfallen 40 000 bis 50 000 Euro auf die Maßnahme im Rhodepark) hat die Gemeinde Nottuln für die Entschlammung des Teiches und der Appelhülsener Gräfte eingeplant. „Das sind die Gesamtkosten, also inklusive des vorherigen Fischfangs im Rhodeparkteich und inklusive der Deponiekosten für die Schlammentsorgung“, erläutert Kneuer.

Übrigens: Ein gezielter Fischbesatz des Rhodeparkteiches nach der Entschlammungsaktion ist nicht vorgesehen. Das müsse die Natur selbst regeln. Michael Kneuer: „Wir werden aber die Seerosen-Pflanzen, die derzeit zwischengelagert sind, wieder in den Teich einsetzen.“