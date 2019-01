Erst Schmuddelwetter, dann lang ersehnter Sonnenschein: Am Wochenende soll es im Münsterland zwar kalt, aber sonnig werden. Zuvor wird es noch mal ungemütlich. Am Donnerstag erreicht „ein leichtes Stürmchen” die Region, sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Dienstleister „Wetterkontor”. Es wird nasskalt und windig. Die Menschen im Münsterland müssen sich auf Schnee, Graupel und Gewitter einstellen. „Das kann mit Böen von bis zu 60 oder 70 Kilometer verbunden sein”, sagt Schmidt. Er empfiehlt Autofahrern, auf den Straßen aufzupassen. Die Temperatur liegt bei maximal sechs Grad, zum Abend wird es kälter.

Nach dem wechselhaften Wetter am Donnerstag wird es ab Freitag freundlicher. Die Temperaturen rutschen zwar auf unter fünf Grad, kündigt Schmidt an: „Aber die Chancen auf Sonnenschein steigen.” Hochdruckgebiet Brigida zieht nach Mitteleuropa und soll bereits ab Freitagmittag für trocken-kaltes Wetter sorgen, auf das sich die Menschen in der Region auch in den kommenden Tagen einstellen können. „Am Wochenende ist es auf jeden Fall gesichert”, sagt Schmidt.

Während tagsüber mit Sonnenschein zu rechnen ist, wird es nachts frostig. Die Temperaturen könnten auf bis zu minus fünf Grad sinken. „Den Nachtfrost hatten wir zuletzt nicht”, sagt Schmidt. Auch die Sonne ließ sich im Januar bislang selten blicken. Das ändert sich ab Freitag.