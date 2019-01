Beim Verladen in einen Viehtransporter ist am Dienstag gegen 21 Uhr in der Bauerschaft Holtrup in Senden ein Kalb ausgerissen. Die Suche nach dem Tier wurde am Abend eingestellt, da die Chancen, das Tier in der Dunkelheit zu finden, zu gering waren. Bei Tagesanbruch soll die Suche fortgesetzt werden.

Zuletzt wurde es am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr an einer Milchtankstelle - einem Verkaufsautomaten an einem Bauernhof (Wierling 18) - nahe der Landstraße zwischen Senden und Appelhülsen gesehen, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage.

Autofahrer werden gebeten, in dem Bereich besonders vorsichtig zu sein. Hinweise auf das ausgebüxte Kalb nimmt die Polizei Coesfeld (02541-140) entgegen.