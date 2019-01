Der Landwirt Christian Röring hat den qualvollen Tod von 900 Schweinen in seinem Stall als für ihn und seine Familie „in vielfacher Hinsicht sehr bedrückenden Vorfall“ bezeichnet. Röring ist Sohn des westfälischen Bauernpräsidenten Johannes Röring. In dem Stall waren in der Nacht zum Montag 900 Tiere verendet, weil Unbekannte in einen Technikraum eingedrungen und den Strom abgestellt haben sollen. Dadurch sei die Lüftung des Stalls ausgefallen, sodass die Mastschweine erstickt sind.

In der Stellungnahme gegenüber Journalisten berichtet Christian Röring, wie er am Montagmorgen gegen 8.50 Uhr festgestellt habe, „dass eine Tür zu einem von mir betriebenen Maststall aufgebrochen und die Lüftungstechnik sowie die Alarmanlage durch Manipulationen außer Kraft gesetzt worden waren.“ Die Mitteilung entspricht in großen Teilen der Pressemitteilung der Polizei. Zum Zustand der außer Kraft gesetzten Lüftungs- und Alarmanlage heißt es in der Erklärung, dass sie „letztmalig im Dezember 2018 von einer Fachfirma überprüft und für in Ordnung befunden worden“ war.

Ermittler überprüfen Vorgehensweise der Täter

Polizeisprecher Frank Rentmeister sagte am Dienstag, dass der oder die Einbrecher nicht nur den Strom, sondern auch die Alarmanlage abgestellt hätten. „Die Alarmanlage ist manipuliert worden“, sagte er am Vormittag. Der oder die Täter hätten sich damit auskennen müssen. „Da kann man nicht einfach einen Knopf ausschalten und schon klappt das“, meinte Rentmeister. Zurzeit würden die Ermittler überprüfen, wie genau die Täter vorgegangen sind.

In Schweineställen ist es üblich, alte Luft abzusaugen und so einen Unterdruck zu schaffen. Dadurch strömt frische Luft durch spezielle Türen oder Klappen in der Decke oder in den Wänden in den Stall ein. Fällt die aus, können die Tiere innerhalb weniger Stunden verenden. Wie lange das dauert, hängt unter anderem davon ab, wie groß und schwer die Schweine sind.

Peta setzt Belohung aus

Unterdessen hat die Tierschutzorganisation „Peta“ eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt, die „entscheidend zur Aufklärung beitragen“ soll. „Die Umstände, die zu dem qualvollen Tod der Schweine geführt haben, müssen aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden“, wird in der Mitteilung Dr. Edmund Haferbeck, Leiter der Wissenschafts- und Rechtsabteilung bei Peta, zitiert. Weiter heißt es: „Ganz sicher haben Tierschützer nichts mit dem Tod der Schweine zu tun, denn für sie hat das Wohlergehen der Tiere höchste Priorität.“

Die Polizei in Borken hat nach eigenen Angaben auch die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Münster mit in die Ermittlungen eingebunden. Der Staatsschutz ermittelt bei Straftaten mit einem politischen Hintergrund.

Die Tierkörperbeseitigungsanstalt hat die Kadaver nach Rörings Angaben in der Nacht zum Dienstag abtransportiert.